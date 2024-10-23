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森林碳匯 將躍發展焦點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
福華電子與子公司福華智能與國內多家企業共組聯盟，簽署碳權合作備忘錄。福華電子／提供
福華電子與子公司福華智能與國內多家企業共組聯盟，簽署碳權合作備忘錄。福華電子／提供

為提供未來足夠的碳權，除了企業自主減量，森林碳權成為發展重點。自主減量對於產能可能造成影響，必須漸進式調整產線，但仍有年度減碳目標要達成，因此取得碳權來協助達標是各國企業的著眼點；且為滿足國際供應鏈的相關規範，碳權必須被國際交易所檢驗。

中興大學森林學系特聘教授兼創新產業暨國際學院院長王升陽表示，森崴能源（6806）標下國產署在台東縣池上鄉71.98公頃的國有地，與子公司元杉森林共同執行專案；國產署位於池上的土地符合碳匯碳權化的相關條件，中興大學將協助森崴能源與元杉森林面對未來環境部審查及土地管理。

同樣布局森林碳匯的還有大同旗下福華電子，將扭轉過去的形象轉型賣碳權，攜手子公司福華智能，將開發印尼的森林碳權，預計最快今年年底能通過認證，明年就能在國際各國的碳交所上架。

福華智能總經理馬瑾瑤指出，福華開發碳權是用全球最大碳權認證機構Verra嚴謹的方法學進行森林保護，同時也申請氣候、社區和生物多樣性標準（CCB），除了保護森林，也要改善當地居民生活。

福華智能解釋，CCB標準認證是指在開發碳權同時，也需要符合氣候效益（Climate Benefits）、社區效益（Community Benefits）及生態效益（Biodiversity Benefits）三個要素。

馬瑾瑤說，未來全球的碳權會愈來愈稀少，同時價格也會變貴，現在碳權的數量不足以供應全球所需，未來要如何使用碳權，提供更有效率及價格優勢，讓自然碳權更有市場性，協助碳權需求者做到碳中和。

中興大學 國產署 生態

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