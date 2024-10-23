碳權跨國交易夯 企業搶商機

全世界瘋碳權，力拚2050淨零碳排，國內碳權交易平台10月2日啟動，碳權、碳排放、碳費、ESG等話題帶動綠色經濟，政府跨部會研議碳權跨國交易。

由於商機無限，國內許多企業積極布局，像參與國內綠電電力交易的森崴能源子公司元杉森林、在印尼取得森林碳權的福華智能，都致力取得未來森林碳權供應源，搶占碳權國際交易市場。臺灣碳權交易所表示，為達成我國2050年要達到淨零排放的目標，依據已公布的《氣候變遷因應法》，由環境部委託金融監督管理委員會指定臺灣證券交易所與行政院國發基金管理會共同投資成立臺灣碳權交易所，藉由碳權交易平台建置，有效媒合供需，創造企業減碳誘因。

碳交所說，碳權交易是促進低碳生產技術及創新產業發展，除國內外碳權交易，碳交所也協助政府進行淨零減碳知識推廣及培訓碳管理人才，與策略夥伴合作推廣培育綠色生態系統，減緩氣候變遷影響，協助企業達成碳中和目標並與產業成長發展取得平衡，共同落實國家政策。

為因應碳權交易商機，國內業者積極準備相關碳權，希望能上架到碳交所，其中許多企業都積極布局，包括台泥提早布局歐洲碳權；森林碳權供應源的爭取也是重點，如森崴能源子公司元杉森林，還有在印尼取得森林碳權的福華智能，爭取的都是未來森林碳權供應源，福華智能更是台灣唯一實質開發國際碳權的上市櫃公司。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，在減碳的過程當中，經過環境部認可自願減量減完下來的自願減量額度（碳權），就會進入碳交所，同時碳交所也會協助各界取得國外的減量額度（國外碳權）。黃偉鳴指出，購買碳權的用途，可能是企業在減碳到一定程度時，暫時無法達成要求的目標時，利用購買碳權來滿足現階段的需求，達成減碳的目標。