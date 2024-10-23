快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

碳權跨國交易夯 企業搶商機

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
碳權購買方式
碳權購買方式

全世界瘋碳權，力拚2050淨零碳排，國內碳權交易平台10月2日啟動，碳權、碳排放、碳費、ESG等話題帶動綠色經濟，政府跨部會研議碳權跨國交易。

由於商機無限，國內許多企業積極布局，像參與國內綠電電力交易的森崴能源子公司元杉森林、在印尼取得森林碳權的福華智能，都致力取得未來森林碳權供應源，搶占碳權國際交易市場。臺灣碳權交易所表示，為達成我國2050年要達到淨零排放的目標，依據已公布的《氣候變遷因應法》，由環境部委託金融監督管理委員會指定臺灣證券交易所與行政院國發基金管理會共同投資成立臺灣碳權交易所，藉由碳權交易平台建置，有效媒合供需，創造企業減碳誘因。

碳交所說，碳權交易是促進低碳生產技術及創新產業發展，除國內外碳權交易，碳交所也協助政府進行淨零減碳知識推廣及培訓碳管理人才，與策略夥伴合作推廣培育綠色生態系統，減緩氣候變遷影響，協助企業達成碳中和目標並與產業成長發展取得平衡，共同落實國家政策。

為因應碳權交易商機，國內業者積極準備相關碳權，希望能上架到碳交所，其中許多企業都積極布局，包括台泥提早布局歐洲碳權；森林碳權供應源的爭取也是重點，如森崴能源子公司元杉森林，還有在印尼取得森林碳權的福華智能，爭取的都是未來森林碳權供應源，福華智能更是台灣唯一實質開發國際碳權的上市櫃公司。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，在減碳的過程當中，經過環境部認可自願減量減完下來的自願減量額度（碳權），就會進入碳交所，同時碳交所也會協助各界取得國外的減量額度（國外碳權）。黃偉鳴指出，購買碳權的用途，可能是企業在減碳到一定程度時，暫時無法達成要求的目標時，利用購買碳權來滿足現階段的需求，達成減碳的目標。

布局 氣候變遷 減碳

延伸閱讀

環部預告溫管基金運用辦法草案 盼年底前公告施行

LINE GO綠能減碳車隊成軍 導入500台LUXGEN n7推專屬叫車服務

LINE GO綠能減碳車隊成軍 年底衝5000輛

國內碳交易啟動 每噸2,500元起跳

相關新聞

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

統一集團日前斥資收購雅虎台灣電商事業後，電商布局再邁大步，將參與老牌電商PChome網路家庭私募，未來將成為網家持股30...

指標新案房價再寫驚奇 文山區、萬華區預售案攻破每坪120萬元

疫情後房市多頭，北市新屋房價持續創下新高；據台北地政雲資料揭露，台北市文山區預售案「元利四季莊園」，近期兩戶交易最新每坪...

氣候變遷委員會2次會聚焦節能永續 擬定國家關鍵戰略

國家氣候變遷對策委員會第2場會議，預定明天下午4時登場，報告及討論主題將聚焦備受國際關注的「節能」與「永續」2大面向。據...

企業併購申請不卡關 德勤商務律師群給出成功方程式

從兩大外送平台併購案，再到近期市場熱議的新新併，都引發外界高度關注。德勤商務法律事務所律師群23日針對併購案中的公平交易...

每度電成本僅4元 台灣保來得今天啟用氫能燃料發電系統

台灣保來得股份公司導入美商Bloom Energy公司SOFC定置型氫能燃料發電系統，今天在苗栗縣竹南鎮總公司啟用，保來...

第21屆國家品牌玉山獎頒獎 台灣中油創佳績獲18獎項肯定

「第21屆國家品牌玉山獎」昨（22）日晚間在台北中油大樓國光廳舉行，台灣中油公司共獲18項大獎，創歷年最高獲獎數，其中最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。