元城建設「元城生生」跨界打造城市美學新地標

深耕大台中20年的品牌建商元城建設，今(22)日舉行「H SPACE」開箱活動，展現全新「多元創新 永續共好」的品牌概念，這座由知名建築師林友寒設計的清水模建築，經元城建設與多方專業團隊合作改造，成為集藝術展覽、美學教育及接待中心等多功能的城市美術館。

與此同時，元城建設與知名跨界文化創意教育平台「學學」強強聯手，為空間注入新活力，也預告市心黎明路新案「元城生生」，將成為台中首座導入美學生活的精品住宅。

「H SPACE」位於台中市南屯區五權西路二段上，原為長江物產邀請旅德建築師林友寒規劃的清水模建築，由於元城建設希望將其打造為突破傳統接待中心框架的空間，為此特別邀請夏利設計、藝術銀行、同心圓製作等團隊，在既有建築創造出宛如城市美術館的全新場域。

現場220坪空間，規劃有美學講堂、生活空間展示區及美感體驗教室，並展出新銳藝術家作品，今天開箱活動，更有「元城生生」已購客相中內部獨特氛圍，選擇在此拍攝婚紗、見證人生大事，展現空間的多元可能性。

不只是打造一座永續會館，元城建設與在北部已進駐社區提供客製化美感學習課程、與住戶分享文化美學經驗的「學學」合作，更讓「H SPACE」成為孵育生活美學種子的根據地，期許能夠透過多元課程，啟發大眾對生活美學的想像。

自今年4月起，「學學」就陸續邀請多位跨領域專家，在「H SPACE」的一樓講堂區和二樓生活空間展示區中開設講座與課程，10月26日更請來建築史學者張晉維主講「給現代人的建築美學課」，探討現代建築大師及其作品，幫助民眾理解國際建築語彙。

而位於南屯區黎明路的新案「元城生生」，鎖定當代都市人對高品質居住環境的追求，為元城建設耗時多年整合的900坪土地開發案。

此案不僅坐擁黎明商圈的便捷生活圈，更緊鄰大墩國中小、惠文高中等明星學區，同時採用符合綠建築銀級標準的設計，垂直綠化率高達97.46%，並導入智慧節能系統，展現對永續居住的重視，成為不少注重生活品質的自住客首選。

此外，該社區還將是台中首個與「學學」合作的社區，未來將持續在社區推動美學教育，結合優越地理位置、完善生活機能、頂級學區配套，以及生活美學等關鍵要素，均價站穩6字頭，也顯示購屋族對於市心區域高便捷度的追求。

元城建設專案經理郝國舜表示，現在的購屋族買房不只選地點，更注重居家生活品質，「他們會期待住家周邊交通便利、擁有完善的生活機能，最好還能兼顧美學和環保」。