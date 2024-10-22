經營心法／落實品牌宣傳 增加曝光度

創業，不外乎是希望消費者能多多「交關」（台語），打造漂亮營收的成果。在此初衷目的成立前，除了具備市場差異性強的商品力外，另外必要做的關鍵事就是「品宣」（Brand Propaganda；品牌宣傳的包裝行銷規劃），包括靜動態的完整（善）性。

凡能有效地讓目標對象知道你的存在價值，就有機會讓你的營收放大，而愈多人知道，效果就會愈大。即便每天只有少數人知道，也要不斷地落實「品宣」曝光。誠如香港首富李嘉誠所言：「在劇烈的競爭當中多付出一點，便可多贏一點。就像參加奧運會一樣，你看一、二、三名，跑第一的往往只是快了那麼一點點」，創業就是這樣一條相似的路徑。

舉凡虛擬通路（官網﹑FB粉絲團﹑FB社團﹑Line官方帳號﹑部落格﹑google+、TikTok﹑IG）、文案撰編、活動設計、員工培訓（激勵措施）、策盟結合、賣場布置（燈光﹑音樂﹑海報﹑旗幟﹑服裝﹑擺飾﹑陳列）等，缺一點滴的耕耘就必有少分的缺憾衍生 。

「失敗時因為放棄，所以失敗。成功時持續努力，就會獲得成功。」Panasonic創辦人松下幸之助這麼說。因此，當營收獲利未如預期時，你就必須清晰地盤點以上各項別，哪些做的還不夠到位，哪些還能獲得消費者青睞，又有哪些是你根本沒有去做（或不知或不屑做），但其實相當重要的部分。

胡適曾說：「凡流汗播種的，定歡笑收穫。」但也要問問自己，你所流的汗帶給你的是收穫，還是無謂的流失？找到著力點很重要，一定要握緊可以持續努力的點，以期連成線，直至構成面。