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行銷線上／善用AI工具 打造個人形象

經濟日報／ 許縈欣（立勤資訊客戶成功經理）
這兩年興起的AI工具，其實是很棒的效率小幫手。示意圖。 路透
這兩年興起的AI工具，其實是很棒的效率小幫手。示意圖。 路透

身為忙碌的現代人，要從何著手打造個人品牌呢？這兩年興起的AI工具，其實是很棒的效率小幫手。根據對市場的觀察歸納以及協助客戶的經驗，在此分享五種方法。

方法一、找出你的獨特定位

首先，研究你所在領域的重要大活動，看看誰是常客，或你認定的產業大佬、意見領袖。這些人是你比較自己的人，瞭解他們的定位，來協助自己觀察分析自己的定位。

接著，將這些人的LinkedIn個人檔案和你自己的輸入到ChatGPT或 Claude中，使用以下提示詞（prompt）：「這裡有一些和我相似的其他人檔案，以及我自己的檔案。請評估我們各自的獨特價值主張，並建議我如何突出自己」。

方法二、優化社群媒體帳號

先將你的經歷輸入到Claude或 ChatGPT等AI工具中，不用管格式或要編排過，直接讓它為你草擬一個初稿。但請不要直接複製貼上AI工具產出的內容，而是將它當作初稿，加以修改、調整，讓內容更貼近你的個人風格。

使用AI的好處在於，它能幫助你跨出第一步。人類天生就有糾正他人的本能，有了初稿後，你就能更容易進行修改。而且，AI不會有自我批評或冒牌者症候群，它只會根據你提供的資料進行創作。

方法三、構思內容行銷的架構

首先要先確定你想展現專業的核心主題，然後創造多樣化內容，如文章、影片或podcast等等。實際作法：運用ChatGPT或 Jasper等AI寫作助理，根據你的社群媒體檔案或簡介，提供五至十個你可以寫作的主題想法，以及概要。這些想法可以成為你撰寫社群貼文、長篇文章，和製作影片的靈感來源。

其次，建立固定頻率的內容發布計畫，定期分析內容表現，瞭解受歡迎的主題和形式，持續調整策略。透過這樣系統化的內容行銷架構，你能在各大平台上建立起強大的個人品牌，吸引更多機會。

方法四、成為自己的公關經理

在對爭取演講或合作機會時，能運用ChatGPT撰寫吸引人的提案。例如，想要成為某個活動的講者，將活動的相關資訊輸入ChatGPT，再加上你的LinkedIn檔案和簡介，使用以下提示詞：「根據我的簡介、LinkedIn檔案和這個活動的資料，寫一封電子郵件，將我定位為這個活動的完美演講者。」

在拓展媒體關係方面，PressPal.ai能自動化撰寫新聞稿和寄送，Hootsuite和Brandwatch這樣的社群媒體監測與分析的工具，可以幫助你瞭解公眾的看法，即時調整公關策略。甚至這些 AI工具，也可以通通運用ChatGPT 製作成AI bot機器人來服務你自己。

方法五、擴展你的人脈網絡

打造個人品牌時，擴大並改善你的人脈網絡很重要，但可能不知道從何開始。舉個例子，你能在網路找出有興趣認識或合作的人選的LinkedIn檔案，輸入ChatGPT，使用以下提示詞：「我正在組建一個同級別的同儕小組。根據這些LinkedIn檔案，誰能為小組帶來有趣的貢獻？」然後，就會獲得合適優先接觸的建議名單。

在這個數位化與AI迅速發展的時代，打造個人品牌已不再是遙不可及的夢想。透過善用各種AI工具，我們每個人都能成為自己的公關經理，有效地管理和提升個人品牌形象。從內容創作到媒體拓展，從社交監控到會議管理，再到跨語言溝通，AI為我們提供了前所未有的機會和效率。

不過請別忘記，AI工具只是輔助，真正的核心仍在於你自己，你的專業知識、獨特見解和真實性。

AI 機器人 社群媒體

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