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古書今贏／明是非廣見識 做真正的智者

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

唐朝安史之亂之後，帝王深怕藩政勢力再度抬頭，把軍權交給宦官，宦官為了操控方便，總是扶植年幼癡呆者。

《新唐書》唐武宗的皇叔李怡（李忱），給人的感覺是傻頭傻腦，或許是第六感，唐武宗認為這個皇叔不簡單，在多次試探不成後，乾脆叫人把他推進糞坑，企圖製造意外事件。

李忱吉人天相，被宦官仇公武偷偷救出安置在民間，等待宮中發生變化，唐朝會昌六年（西元846年）武宗病逝，李忱被迎回成為唐宣宗。

沒想到宦官眼中的傀儡皇帝，竟然一反愚騃常態，在勵精圖治下，中止牛李黨爭，遏止宦官、藩政勢力，堪比唐太宗第二，史稱大中之治。

傻瓜有真假，假傻瓜有三，一是韜光養晦的王者，如唐宣宗；二是堅毅不拔的行者，例如諸葛亮；三是整駕待命的忍者，如戰國時代的孫臏。

真傻瓜有三，純粹受限天生資質的不包含在內：一為見識不足裝模作樣的迂者；二是意志薄弱盲目聽從的輕者，三是固執己見，即是遭騙經過勸阻，依舊冥頑不靈自動升級的頑者。

以發生在1913年8月23日的斯德哥爾摩症候群案例：兩名匪徒搶了瑞典斯德哥爾摩某銀行，同時挾持了四位行員，在警方攻堅後，人質被平安釋放，在出庭時卻發生出乎意外的結果。

在法庭上，人質不但不願意指控匪徒罪行，居然向匪徒深表感激同情，面對警方反而流露強烈敵意，讓所有人跌破眼鏡。

探討人質心理因素，想必是人質在面對生命威脅，外部音訊斷絕無路可逃的境遇，基於恐懼保命本能，理所當然討好匪徒，甚至為了保命，可能聯同匪徒，做出傷害其他人質的犯行。

假設匪徒和藹親切，相貌英挺，善於花言巧語，人質很可能因為沒有受到虐待，轉而相信匪徒的行為正當性，說不定還會愛上匪徒。

至於對警方產生敵意，極可能是害怕救援過程出狀況，害自己小命不保，一開始心生抗拒。更怕遇到恐龍法官，壞人被判無罪或早早出獄，豈不是大糟糕？種種自我保護心態深植心中，就會變成牢不可破的信念。

人之所以犯傻，大多是只看到眼前的利益，自作聰明的人失誤，往往是因為過度自信，反映在政客、投資、婚友、宗教迷信者中諸多詐騙事件中，受騙者大多先入為主，愈是勸阻，愈是聽不下別人意見，如果不懂自我安慰，未免有違傻子信念。

又如：甲向乙行騙，丙好心提醒，甲連忙向乙表示，丙是妒忌乙的聰明，乙為了證明自己不笨，於是敵視丙，寧可接受甲的操弄。

要當真正的智者見識周到，面對利益能洞察是非堅持原則，雖然在別人眼中，似乎笨得可以，這才是一般人比不上的地方。

不要當賣弄聰明的真傻子，看到好處時，先冷靜下來，多聽他人的意見，自然不會掉入他人預先布置的陷阱中。

人質 恐龍法官

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