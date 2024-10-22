智慧經營／中台資源科技董事長鄭光傑 同理心+執行力 躍焚化廠一哥

「我們做拾荒業的，一定要先照顧員工。」環保回收大廠中台資源科技（6923）董事長鄭光傑在公司上市掛牌典禮上，一句話讓全場會心一笑。

善盡企業社會責任

面對證交所總經理李愛玲期勉上市公司一定要善盡企業社會責任，他強調，中台成立23年以來每年都為員工加薪，除疫情期間外每年員工都出國旅遊。

鄭光傑一手創建中台資源科技，從無到有，到今日成為焚化廠龍頭，跟他兼具藝術家同理心與實踐家執行力的人格特質不無關係。

外人看鄭光傑現在是國內專業環保大廠董座，卻不知他畢業於國立藝專，1991年到歐洲進修，曾是法國巴黎百年畫室入門弟子。「當時巴黎環境很好，回來覺得台灣的環保還處於回收寶特瓶階段。」

他回台後，因緣際會聽說政府將推動日光燈管回收法案，便找了台灣兩大日光燈廠中國電器、台灣日光燈幫忙，這也是公司命名「中台」的緣由。

中台財務長石修瑋透露，「公司一開始時，就是董事長跟副總兩個人到處回收廢燈管。所以他常在公司開玩笑說自己是拾荒業。」

在多方努力下，2001年中台資源科技成立，是國內首家廢照明光源回收處理廠，從草創初期到現在擁有環境工程專業營造業證照、甲級廢棄物清除許可及三座廠的甲級廢棄物處理許可證照，有關環保、職業安全衛生及消防等相關專業證照達148張，並建置200多坪永續實驗室及廢棄物數位化管理與清除追蹤系統，同時連續多年拿到A級績優處理機構肯定，創下國內回收業者難以達到的天花板。

台積聯電都是客戶

跟隨市場需求，中台已不只是當年的廢燈管回收廠，如今業務範圍擴大至焚化發電綜合處理、含汞廢棄物資源化回收汞、廢複合材料熱裂解回收貴重金屬、廢印刷電路板資源化回收銅，以及環境整治工程，蛻變為提供全方位資源環環處理方案，不僅能幫科技大廠處理廢棄物，更能將廢棄物化為減碳新材料，台積電、聯電、友達等科技大廠都是中台的客戶。

談到創業期間的最大挑戰，或許是早年浸淫藝術創作磨練出對生活的包容力，鄭光傑淡淡地引用弘一法師臨終心境說，人生就是「悲欣交集」，悲傷後也會開心，看透就好。而這藝術家性格也展現在人文關懷的面向，中台創立以來年年為員工加薪、舉辦海外員工旅遊。

廠房運作開放透明

雖然鄭光傑談到創業過程一副回首也無風雨也無晴的神情，但財務長石修瑋講得明白，鄭光傑的成功特質是執行力特別強，以籌建中台一廠為例，一般蓋回收處理廠必須協調多方意見，包括政府單位、鄰近社區民眾等，往往曠日廢時，但中台一廠「只花三年便完成，別人可能十年都蓋不完。」

另一個成功的秘訣是鄭光傑經營事業重視公開透明，從兩件事可以看出，一是中台砸下千萬元設置高科技監控中心，24小時監控焚化後的空汙數值變化，一旦超過內部標準就會警戒控制處理減害，避免排放超標違規，相關數據均即時連結到政府機關，讓外界放心，元大金控策略長黃維誠直言這不容易，但為未來趨勢。

再者，回收處理廠通常不願開放參觀，不過，鄭光傑獨排眾議對外開放廠房參觀，成立環境資源教育中心、產業文化館，讓機關團體、產業界及社區民眾參訪，成為環保永續教育尖兵。

在中台股票上市掛牌典禮致詞時，鄭光傑表示，這是公司新的里程碑，也是ESG企業責任的加重，公司從事環保循環經濟是「E」（環境保護，Environmental），開放廠房教育社會大眾則是「S」（社會責任，Social），而股票上市有助加強G（公司治理，Governance），未來也將秉持勤奮踏實、努力不懈地經營公司；而中台將持續以創新技術來創造經濟，並以珍惜資源用循環的理念來創造公司最大利益，以回報給股東。