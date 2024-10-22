北捷10大夯站出爐！國父紀念館站人流、房價雙漲 這站3字頭最親民

據台北捷運與實價登錄資料，雙北市捷運各站人流前10大站點周邊房價中，以緊鄰大巨蛋的「國父紀念館站」，平均進出站人次增幅與平均每坪房價居冠；捷運10大夯站中，紅樹林站周邊房價最親民、每坪成交價僅3字頭就能入手。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著大眾交通工具日益便捷，雙北市居民「逐捷運而居」趨勢明顯，以「國父紀念館站」來說，受惠台北大巨蛋正式啟用，帶動周邊商圈人流、房市，尤其該站位處大安區、信義區交界，屬於北市正蛋黃區，商業機能成熟，又有捷運站點與台北大巨蛋加持，讓該站附近房價高居不下，周邊房價具支撐力道。

據台北捷運與實價登錄網資料，今年9月雙北市各站點平均進出站人次與去年同期增幅力道中，「國父紀念館站」人流一年大漲22.2%，位居北捷最夯站點；觀察該站點今年前九月平均每坪成交價高達105.5萬元，同步居10大夯站最高。

另觀察台北捷運10大熱門站點中，位於新北市淡水區的「紅樹林站」，進出站人次漲幅也高達7.8%，且今年前九月平均每坪成交價僅約37.3萬元，相當親民。

住商不動產紅樹林加盟店店長鍾孟宏分析，紅樹林站為淡海輕軌、北捷淡水信義線交會站，該站有來自淡海新市鎮與在地人潮，隨著新市鎮人口日益高漲，進出口人次大增並不意外。

鍾孟宏指出，至於紅樹林站周邊房價，目前區域中古物件平均每坪成交單價約3~4字頭，新案則每坪成交價站穩5字頭；由於區域房價相對雙北市各行政區親民不少，近期磁吸首購、年輕族群移入，在剛性買盤支撐下，房市未來性頗佳。

賴志昶指出，10大夯站多位處各項大眾工具之交會站，或是周邊屬發展成熟商圈，故房價表現穩健；其中，新北市除紅樹林站之外，包含頭前庄、三重、板橋、景安、輔大站及先嗇宮站皆有進榜，且房價相對寸土寸金之北市親民不少。

賴志昶表示，房價基期低，又能透過捷運快速通往雙北市中心，若有總價考量的自用買方，可把握近期房市趨冷進場議價，有望找尋到適宜自己的愛屋。