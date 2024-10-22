LINE GO綠能減碳車隊成軍 導入500台LUXGEN n7推專屬叫車服務

「LINE GO」宣告綠能減碳車隊成軍上線，除年底將達5,000台油電及純電車隊規模，受矚目的國內首款自產電動車LUXGEN n7亦將達500台。LINE GO並與LINE FRIENDS合作，推出「LINE GO 綠能熊大車」，將在n7建置專屬叫車服務，還有熊大車身識別及車內小物，陪伴乘客體驗綠能永續，跟熊大一起愛地球！

LINE GO建構eMaaS（EV Mobility as a Service）生態圈跨出重要一步；全球電動車逐漸普及與淨零碳排趨勢下，LINE GO致力於提供永續且舒適的交通移動方式，在突破400萬名會員及1萬4,000名合作司機為基礎，持續領航營業用車電動化，持續實踐「GO永續」的品牌目標。

LINE GO指出，綠能減碳車隊響應2050淨零碳排，以LINE GO平台計程車載客里程試算，一年將為地球減少1,894.53公噸二氧化碳排放量，相當於5座大安森林公園一年的吸碳量，其中尤以n7純電車的減碳效益表現卓越，估算1,000台n7載客一年的減碳量，相當於1.3座大安森林公園一年吸碳量，相對1,000台油電車則為0.66座，顯示以n7作為營業用車的減碳效益更高。

LINE GO並分析，綠能減碳車隊從10月初試營運兩周，趟次即增長9%，企業客戶占比達25%，且皆呈現持續增長，而使用綠能減碳車款的搭乘客戶，又以20至29歲占比30%最高，其次為30至39歲的26%，顯示年輕族群的接受度高。