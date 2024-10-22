美商AERKOMM結盟Eutelsat OneWeb 搶進台灣及日本市場

美商AERKOMM的日本子公司AERKOMM Japan於9月底與Eutelsat集團旗下的Eutelsat OneWeb簽署經銷夥伴協議書（DPA），提供OneWeb低軌道（LEO）衛星服務，未來將搶進日本及台灣衛星服務市場。

AERKOMM Japan取得OneWeb在日本商業固定市場（Commercial Fixed Market）和商業陸地移動市場（Commercial Land Mobile Market）的經銷授權，在台灣則是取得商業陸地移動市場的經銷授權。此經銷協議之簽署為美商AERKOMM的全球業務布局與拓展再下一城，公司將持續致力以創新的整合技術，為台灣與日本市場提供先進的低軌道衛星服務。

Eutelsat OneWeb目前擁有634顆低軌道衛星，提供全球涵蓋服務。相較於高軌道衛星，低軌道衛星具備低延遲與高通量的特性，另結合OneWeb衛星用戶終端設備的高穩定性、可靠性及輕量的設計，AERKOMM將積極拓展台灣與日本的目標市場；此外，搭配具吸引力的定價策略和創新的加值服務，AERKOMM將為用戶帶來優異的使用者體驗。

美商AERKOMM執行長Louis Giordimaina表示，雙方合作共同將創新的衛星通信解決方案和服務擴展到台灣與日本，更是AERKOMM業務成長與市場拓展的重要里程碑。面向此關鍵市場的用戶，我們將提供先進的多軌道（Multi-Orbit）與多網路（Ｍulti-Network）的韌性網路及創新服務解決方案。

Eutelsat OneWeb亞太區副總裁Neha Idnani表示，攜手AERKOMM為亞洲地區帶來低延遲、高速的寬頻連網服務。OneWeb的低軌道衛星網路可提供現有寬頻服務用戶的另一種選擇，同時也能為偏遠地區的企業與社區提供即時通信；此外，透過陸地移動服務等應用，可提供如公共安全車輛的隨時聯網與即時傳輸服務。期待未來藉由雙方的持續合作，共同推動全球通訊應用服務的發展。

就AERKOMM Japan在台灣與日本所取得的OneWeb低軌道商業陸地移動服務市場經銷授權，預計將帶來可期的商機。

根據全球市場研究顯示，陸地移動（Land Mobility）市場具備高度的成長潛力。此一目標市場的移動通訊用戶（Comms on-the-Move），包括非固定通訊的移動使用者（Roamers）、房車旅行者（RVers）和露營愛好者（Campers）等，其工作與遊玩（work and play）的生活特色，與低軌道衛星所提供的寬頻服務特性極為相合。低軌道衛星服務所具備的高速連網和便於攜帶的使用者終端，可充分滿足這些族群的獨特需求。

據Mordor Intelligence於2024年的研究指出，休閒車（RV）市場預計將從2024年的332.3億美元成長至2029年的491.8億美元，年平均複合成長率（CAGR）達8.15%。此一成長趨勢反映出COVID-19疫情後全球市場消費者住宿習慣的顯著變化，許多消費者已偏向選擇休閒車而非傳統飯店的住宿。此外，新興市場中RV車輛租賃服務的興起以及露營者人數的增加，也進一步推動了對移動衛星通訊的需求。就此趨勢， 低軌道衛星通信服務已成為該市場的最佳寬頻服務解決方案。

另外在日本的商業固定市場（Commercial Fixed Market）中，許多區域及偏遠與近海地區仍然缺乏高品質之寬頻網路服務，而低軌道衛星寬頻服務亦為最適的客戶需求解決方案。日本寬頻服務市場競爭激烈，AERKOMM將以創新的衛星寬頻加值服務，結合獨特的市場定價與行銷策略，攜手全國的銷售通路合作夥伴，吸引目標市場的新用戶，同時搶攻對現有寬頻服務品質不滿意的用戶進行服務轉訂。

在先進技術發展面，AERKOMM表示，正積極投入與發展「Direct to Cell」技術，將衛星通信網路與5G及未來的6G手機或用戶終端進行整合。此技術能讓用戶終端直接連接至衛星網路，無需地面基站，並在傳統電信訊號覆蓋有限或無覆蓋的地區提供衛星行動通訊的連接。此外，AERKOMM也正積極開發非地面網絡（Non-Terrestrial Network, NTN）和衛星網絡的網狀網路（Mesh Network）解決方案，建構韌性網路，並優化網路資源的效能管理。

AERKOMM與Eutelsat OneWeb的經銷夥伴合作關係，不僅彰顯雙方致力於滿足各國衛星寬頻服務需求的企業使命，並將以創新的衛星通訊技術與市場行銷策略，為台灣與日本用戶提供多元化的解決方案。此次合作不僅掌握高成長市場的潛在需求，亦將進一步提升AERKOMM的全球市場地位，展現公司在衛星通信技術創新與應用服務上的堅定承諾，並為各行業客戶帶來優異體驗，推動公司未來的營收成長。

AERKOMM專注於技術投資、關鍵人才培育及深化全球夥伴關係，致力成為民用及商用通信與國防領域的首選夥伴。引領趨勢與抓準機會，藉由先進技術與競爭力優化，展現追求卓越的不懈承諾。