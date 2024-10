中醫大11月初主辦外泌體國際論壇 諾貝爾獎得主將來台

中國醫藥大學暨醫療體系將在11月2日舉行「國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇」,論壇旨在促進台灣外泌體相關產學研成果與國際接軌,為外泌體技術在生物醫學領域的應用開拓新視野。大會特別邀請2013年諾貝爾生理學或醫學獎得主蘭迪·謝克曼教授(Prof. Randy Wayne Schekman)擔任主講嘉賓,與來自國內外的外泌體領域頂尖學者及產業領袖共同探討外泌體(Exosomes),亦即細胞外囊泡(Extracellular Vesicles)技術在基礎研究、創新技術及產品開發上的最新突破與應用。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示,此次論壇標誌著中醫大在國際學術界的卓越地位,也代表著外泌體技術在精準醫療及再生醫學領域中的應用即將迎來重大突破。「細胞外囊泡在老化、發炎、疾病進展及細胞間訊息傳遞等生物過程中扮演關鍵角色,未來外泌體技術或將成為生物製劑發展的核心,為人類健康開啟新篇章。

主講嘉賓蘭迪·謝克曼教授將深入闡述外泌體作為細胞間因子傳遞的關鍵橋樑,以及透過量化科學方法提升外泌體傳遞物質效率的最新研究進展。謝克曼教授預計展示外泌體技術實現治療效果方面的潛力。

此外,大會將邀請了國際細胞外囊泡學會(International Society for Extracellular Vesicles , ISEV)、亞太細胞外囊泡學會(Asia Pacific Societies for Extracellular Vesicles, APSEV)、台灣胞外體學會(Taiwan Society for Extracellular Vesicles, TSEV)等國際學會的重量級成員,如Andreas Möller教授、Houjian Cai教授、Le Thi Nguyet Minh教授、Johannes Grillari教授等,與國內專家學者包括中國醫藥大學校長洪明奇教授、國立陽明交通大學黃奇英教授、成功大學醫學院院長沈延盛教授、中央研究院賴品光教授等,齊聚一堂,準備展示最新研究成果及技術進展,並探討外泌體技術在臨床應用中的廣大潛力。

中醫大暨醫療體系在外泌體研究及產品開發上取得了顯著成果,並將於本次國際論壇分享其最新進展。聖安生醫副總經理何慧君將介紹HLA-G靶向外泌體在癌症治療中的應用,並展示該公司的創新技術及現階段產品開發成果。轉譯醫學研究中心副院長徐偉成將展示雙基因改造外泌體在促進中風後神經功能恢復中的應用,不僅如此,外泌體轉譯開發中心陳怡文副主任則將分享,該單位與聖展生醫合作開發神經退化性疾病的外泌體創新治療。而細胞治療轉譯中心黃士維博士將分享利用CD3ε奈米抗體改造外泌體在生成雙靶向CAR-T細胞中的潛力。此次會議將展現中醫大暨醫療體系在外泌體領域的創新與其臨床應用的廣闊前景。

本次論壇將安排外泌體創新研究主題講座,由多位重量級專家主持,包括長庚榮譽院長暨艾萬霖生技公司創辦人林奏延、亞東紀念醫院副院長張至宏、中央研究院賴品光教授、中醫大校院務發展委員會執行長鄭隆賓以及中醫大附醫院長周德陽,共同引領與會者深入探討外泌體創新技術在醫療領域的廣泛應用,為未來外泌體技術的發展奠定堅實基礎。