友嘉：2023年起已全面禁止出口或第三地轉口至俄國

一項烏克蘭調查指俄羅斯軍工仍見台灣產品，報告中關係圖甚至點名工具機大廠友嘉實業。友嘉今天發聲明澄清，2023年起已全面禁止產品出口或由貿易商第三地轉口至俄羅斯及所有管制地區，友嘉也將對貿易商展開調查，若貿易商違反相關規定，必要時採取法律行動以維護友嘉相關權益。

一項烏克蘭調查報告指出，來自台灣的工具機、微電子產品、化學品、半導體及微電子產品生產工具等，在烏克蘭戰爭於2022年2月爆發後，仍流入俄羅斯軍工業，管道包括俄羅斯直接及途經第三地進口。在調查報告附上的生產商、中介商、進口商及俄軍工業終端客戶關係圖中，友嘉實業被列其中。

友嘉下午發布6點聲明澄清，2021年12月正式成為經濟部國貿署的企業內部出口管控制度（ICP）會員，友嘉出口嚴格執行交易對象篩選、貨品管制、交易紅色警戒審查作業，並設ICP管理檢核流程。

友嘉指出，2023年起按照國貿署公文規定，全面禁止出口至俄羅斯和所有管制地區，包括第三地轉口銷售至俄羅斯，友嘉恪守國貿署規定，為防止輸往俄羅斯的工具機移做生產軍事武器用途，每筆交易務必善盡職責查證，不遺餘力嚴格執行。

友嘉表示，2023年起已全面禁止出口或由貿易商第三地轉口至俄羅斯及相關管制地區，友嘉也將對貿易商展開調查，確認終端用戶並評估轉賣風險，如果貿易商違反國貿署相關規定，必要時採取法律行動，以維護友嘉相關權益。