快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷10大夯站人流暴增 1冷門車站翻紅！房價「3字頭」最親民

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

住商機構彙整雙北捷運人流增幅前十名站點，國父紀念館站年增22%最多，另外包括頭前庄站、北門、先嗇宮、紅樹林站等過去冷門站也都入榜，擠入今年十大夯站。

房價部分，國父紀念館站均價一坪105萬元，房價最高，紅樹林站均價37萬則是最親民，兩者單價相差達68萬元。

根據台北捷運與實價資料，比較雙北市各站點今年9月平均進出站人次與去年同期漲幅，其中國父紀念館站人流一年增加22%，位居北捷最夯站點，觀察該站今年前9月平均成交行情，單價達105.5萬元，也位居十大夯站最高者。

大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，國父紀念館站近大巨蛋，是該捷運站點人流大增主因。該站位處大安區、信義區交界，屬於北市正蛋黃區，商業機能成熟，又有捷運站點與大巨蛋加持，讓附近房價高居不下。

住商不動產紅樹林加盟店店長鍾孟宏表示，紅樹林站為淡海輕軌、北捷淡水信義線交會站，該站有來自淡海新市鎮與在地人潮，隨著新市鎮人口日益高漲，進出站人次年增7.8%，擠入十大夯站不令人意外。

鍾孟宏表示，紅樹林周邊目前中古物件約3至4字頭，新案則站穩5字頭，由於區域價位相對雙北各行政區親民不少，近期吸引不少首購、年輕族群移居當地。

賴志昶表示，十大夯站多位處各項大眾工具之交會站，或是周邊屬發展成熟商圈，房價表現穩健。除紅樹林站之外，包含頭前庄、三重、板橋、景安、輔大及先嗇宮站也都進榜，房價相對北市親民不少，又能透過捷運快速通往雙北市中心，若有總價考量的自用買方，可把握近期房市趨冷進場議價，有望找尋到適宜自己的愛屋。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

房價 捷運 紅樹林

延伸閱讀

電扶梯兩側皆可站 台北捷運未積極宣傳旅客霧煞煞

台灣大賽人潮塞爆捷運站 北捷今晚加密班距、加發列車

中職總冠軍首戰大巨蛋4萬人散場險爆危險 蔣萬安下令檢討

憂買票錯過捷運…男星好奇「單程票能隔日用嗎」？北捷規定曝光了

相關新聞

建商獵地！茂德砸13億買高雄美麗島站土地 每坪222萬元創區域新高

建商獵地又一樁。北部建商茂德建設積極南下購地，據實價登錄，今年8月成交一筆高雄市新興區新興段四小段的26筆共618.91...

中醫大11月初主辦外泌體國際論壇 諾貝爾獎得主將來台

中國醫藥大學暨醫療體系將在11月2日舉行「國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇」，論壇旨在促進台灣外泌體相關產學研成果與國際...

北捷10大夯站人流暴增 1冷門車站翻紅！房價「3字頭」最親民

住商機構彙整雙北捷運人流增幅前十名站點，國父紀念館站年增22%最多，另外包括頭前庄站、北門、先嗇宮、紅樹林站等過去冷門站...

賴總統參訪林口長庚醫院 盼產業界學習節能成功經驗

賴清德總統今上午參訪林口長庚紀念醫院節能永續創新成果，肯定長庚醫療體系在節能方面所做的努力與貢獻。並鼓勵各行各業運用「能...

17LIVE駁斥合併不實傳言 也無收購台灣直播平台計畫

17LIVE今（22）日發出聲明，針對日前媒體報導「市場傳聞17LIVE欲出售台灣業務」一事，表達此為市場荒謬不實傳言。

台灣生物產業協會改選 台康董座劉理成當選新任理事長

台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第18屆理監事，並於21日召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。