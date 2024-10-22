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北捷10大夯站人流暴增 1冷門車站翻紅！房價「3字頭」最親民
住商機構彙整雙北捷運人流增幅前十名站點，國父紀念館站年增22%最多，另外包括頭前庄站、北門、先嗇宮、紅樹林站等過去冷門站也都入榜，擠入今年十大夯站。
房價部分，國父紀念館站均價一坪105萬元，房價最高，紅樹林站均價37萬則是最親民，兩者單價相差達68萬元。
根據台北捷運與實價資料，比較雙北市各站點今年9月平均進出站人次與去年同期漲幅，其中國父紀念館站人流一年增加22%，位居北捷最夯站點，觀察該站今年前9月平均成交行情，單價達105.5萬元，也位居十大夯站最高者。
大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，國父紀念館站近大巨蛋，是該捷運站點人流大增主因。該站位處大安區、信義區交界，屬於北市正蛋黃區，商業機能成熟，又有捷運站點與大巨蛋加持，讓附近房價高居不下。
住商不動產紅樹林加盟店店長鍾孟宏表示，紅樹林站為淡海輕軌、北捷淡水信義線交會站，該站有來自淡海新市鎮與在地人潮，隨著新市鎮人口日益高漲，進出站人次年增7.8%，擠入十大夯站不令人意外。
鍾孟宏表示，紅樹林周邊目前中古物件約3至4字頭，新案則站穩5字頭，由於區域價位相對雙北各行政區親民不少，近期吸引不少首購、年輕族群移居當地。
賴志昶表示，十大夯站多位處各項大眾工具之交會站，或是周邊屬發展成熟商圈，房價表現穩健。除紅樹林站之外，包含頭前庄、三重、板橋、景安、輔大及先嗇宮站也都進榜，房價相對北市親民不少，又能透過捷運快速通往雙北市中心，若有總價考量的自用買方，可把握近期房市趨冷進場議價，有望找尋到適宜自己的愛屋。
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