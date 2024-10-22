金推獎擴大頒發 表揚農會強化營運推廣貢獻

農業部今天舉辦第3屆金推獎頒獎典禮，287家農會699件角逐，計104件獲獎，並細分擴大推廣業務獎項的頒發。農業部長陳駿季說，農會經營得愈好，愈有利消費者享用優良農產品。

農業部輔導處今天舉辦第3屆金推獎個人獎及單位獎暨第30屆「優秀農業教育及推廣人員獎」。

其中金推獎部分，輔導處說明，本屆總計287家農會提交699件申請角逐，經過書面及簡報審查，評選出8家縣市級農會、61家基層農會及9名農會推廣人員獲獎，共頒發104個獎項。

「優秀農業教育及推廣人員獎」則是農業從業人員最高榮譽，輔導處說，共38名競逐，5人獲獎，包含在推動植物醫師制度、友善有機生產與政策制定、原住民部落農業推廣、家政推廣結合政府政策及健全農會組織等領域有所貢獻。

農業部長陳駿季除親自授獎，他指出，農會是台灣最大的農民團體，而且不是以營利為目的，它所推動的任何一個經營事業，就是在支持在地生產的相關農產品推廣，農業經營事業體做得愈好，代表在地所有農產品可以跟農會鏈結，讓更多人享用到優良農產品。

他說，本屆擴大辦理，將原本推廣業務細分為四健績優、青農績優及家政績優，並增設經濟事業績優、農業人力資源發展貢獻、農民保險暨退休儲金事業績優，以及綜合獎，農業部會爭取經費支持農會強化營運。

另外，陳駿季說，農業的經營需要非常多的人力，主力農業人口有一定的基礎，透過農會強化與農民的鏈結，可幫助農民將市場經營得更好。

輔導處補充，根據行政院主計總處調查，至112年底全國農林漁畜人力資源為50.9萬人，其中45歲以下青農12.6萬人、45到54歲11.4萬人、55到65歲15.9萬人。