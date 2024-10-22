快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

金推獎擴大頒發 表揚農會強化營運推廣貢獻

中央社／ 台北22日電

農業部今天舉辦第3屆金推獎頒獎典禮，287家農會699件角逐，計104件獲獎，並細分擴大推廣業務獎項的頒發。農業部長陳駿季說，農會經營得愈好，愈有利消費者享用優良農產品。

農業部輔導處今天舉辦第3屆金推獎個人獎及單位獎暨第30屆「優秀農業教育及推廣人員獎」。

其中金推獎部分，輔導處說明，本屆總計287家農會提交699件申請角逐，經過書面及簡報審查，評選出8家縣市級農會、61家基層農會及9名農會推廣人員獲獎，共頒發104個獎項。

「優秀農業教育及推廣人員獎」則是農業從業人員最高榮譽，輔導處說，共38名競逐，5人獲獎，包含在推動植物醫師制度、友善有機生產與政策制定、原住民部落農業推廣、家政推廣結合政府政策及健全農會組織等領域有所貢獻。

農業部長陳駿季除親自授獎，他指出，農會是台灣最大的農民團體，而且不是以營利為目的，它所推動的任何一個經營事業，就是在支持在地生產的相關農產品推廣，農業經營事業體做得愈好，代表在地所有農產品可以跟農會鏈結，讓更多人享用到優良農產品。

他說，本屆擴大辦理，將原本推廣業務細分為四健績優、青農績優及家政績優，並增設經濟事業績優、農業人力資源發展貢獻、農民保險暨退休儲金事業績優，以及綜合獎，農業部會爭取經費支持農會強化營運。

另外，陳駿季說，農業的經營需要非常多的人力，主力農業人口有一定的基礎，透過農會強化與農民的鏈結，可幫助農民將市場經營得更好。

輔導處補充，根據行政院主計總處調查，至112年底全國農林漁畜人力資源為50.9萬人，其中45歲以下青農12.6萬人、45到54歲11.4萬人、55到65歲15.9萬人。

農會 農業部 農民

延伸閱讀

陳駿季不願編提高公糧價預算 李彥秀：要農民吐口水爭權益？

卓榮泰坦言班班有鮮乳欠思慮 陳駿季承諾明年更好規畫

2颱致災 陳駿季允最快9日公告高屏全品項現金救助

進口雞蛋案 陳駿季：未受傳喚、盼檢調釐清疑慮

相關新聞

建商獵地！茂德砸13億買高雄美麗島站土地 每坪222萬元創區域新高

建商獵地又一樁。北部建商茂德建設積極南下購地，據實價登錄，今年8月成交一筆高雄市新興區新興段四小段的26筆共618.91...

中醫大11月初主辦外泌體國際論壇 諾貝爾獎得主將來台

中國醫藥大學暨醫療體系將在11月2日舉行「國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇」，論壇旨在促進台灣外泌體相關產學研成果與國際...

北捷10大夯站人流暴增 1冷門車站翻紅！房價「3字頭」最親民

住商機構彙整雙北捷運人流增幅前十名站點，國父紀念館站年增22%最多，另外包括頭前庄站、北門、先嗇宮、紅樹林站等過去冷門站...

賴總統參訪林口長庚醫院 盼產業界學習節能成功經驗

賴清德總統今上午參訪林口長庚紀念醫院節能永續創新成果，肯定長庚醫療體系在節能方面所做的努力與貢獻。並鼓勵各行各業運用「能...

17LIVE駁斥合併不實傳言 也無收購台灣直播平台計畫

17LIVE今（22）日發出聲明，針對日前媒體報導「市場傳聞17LIVE欲出售台灣業務」一事，表達此為市場荒謬不實傳言。

台灣生物產業協會改選 台康董座劉理成當選新任理事長

台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第18屆理監事，並於21日召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。