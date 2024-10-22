17LIVE駁斥合併不實傳言 也無收購台灣直播平台計畫

17LIVE今（22）日發出聲明，針對日前媒體報導「市場傳聞17LIVE欲出售台灣業務」一事，表達此為市場荒謬不實傳言。

17LIVE集團表示，17LIVE集團財務狀況良好，為擴大全球市場布局，一直有在尋找合適的收購標的，但暫時不考慮收購台灣直播平台。17LIVE集團強調，台灣為17LIVE集團的根本，「我們以台灣為出發據點，並放眼全球市場。」

從財報數據來看，17LIVE今年上半年總營收高達1.011億美元，並透過推動成本優化，讓營運費用減少19.3%，讓17LIVE集團毛利率穩健維持在41.2%，上半年淨利潤為190萬美元。

17LIVE指出，第1季雖營業虧損210萬美元，但透過強化營運管理效能、成本優化管理，第2季營業利潤爬升至350萬美元，「不僅達到正成長，也顯示我們在營收與獲利表現上呈現成長趨勢。我們一直持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善。」

截止今年6月底，17LIVE集團擁有約8560萬美元的資金及約當現金，無任何負債。截至目前為止，財報表現穩健，顯示17LIVE營運調整策略生效，並帶來正面的營運成果。

另外，關於外界提到去年虧損一事，17LIVE回應，主要是積極布局海外市場以及為籌辦新加坡上市衍生的費用，但此為去年發生的單次費用，對今年營運不造成任何影響。