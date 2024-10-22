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台灣生物產業協會改選 台康董座劉理成當選新任理事長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣生物產業發展協會召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選舉結果由台康生技董事長劉理成當選新任理事長，卸新任理事長交接印信-新任理事長劉理成（右起）、監事李伊伶、卸任理事長吳忠勳。台灣生物產業發展協會／提供
台灣生物產業發展協會召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選舉結果由台康生技董事長劉理成當選新任理事長，卸新任理事長交接印信-新任理事長劉理成（右起）、監事李伊伶、卸任理事長吳忠勳。台灣生物產業發展協會／提供

台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第18屆理監事，並於21日召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選舉結果由台康生技（6589）董事長劉理成當選新任理事長，副理事長則由訊聯生技（1784）董座蔡政憲、及維梧資本創投合夥人馬海怡接任。

近年來隨著台灣生技業逐漸壯大，今年參選理事的企業界代表也較往年更多，共37人角逐27位理事名額，其中產業界理事名額16位，共吸引26位來參選加入理事。

台灣生物產業發展協會22日表示，此次選舉亦有九位新血加入理監事會，包括台灣生物醫藥製造（TBMC）執行長張幼翔、友華生技（4120）執行長蔡孟霖、台安生技總經理林世嘉、中央研究院生醫轉譯中心主任吳漢忠、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、生技中心代執行長陳綉暉、國衛院生技與藥物研究所所長謝興邦、台灣浩鼎（4174）營運長高國霖、國衛院技轉及育成中心主任蔡熙文，理監事陣容十分堅強。

台灣生物產業發展協會自1989年成立迄今已有35年，目前有164家團體會員，涵蓋4,000位産官學研通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會。此屆理監事會成員涵蓋生醫產業、學術研究機構、創投界等重量級人士。

劉理成表示，台灣生醫產業需要走向國際，協會近幾年透過與全球生技協會（BIO）的合作，成功舉辦亞洲生技大會Bio Asia-Taiwan，成為亞洲最大的生技展會；協會秘書長林治華今年也獲選為國際生技協會組織（The International Council of Biotechnology Associations (ICBA)）副主席（Vice Chair），均有助於台灣跨入國際生醫市場，強化國際鏈結。期盼未來與理監事會成員及所有會員共同努力，積極參與產業政策制定，突破障礙及瓶頸，協助生技產業更創高峰。

生物產業第18屆副理事長則由蔡政憲及馬海怡當選，常務監事由資誠會計師事務所生醫產業主持會計師游淑芬擔任，另兩位常務理事由免疫功坊董事長張子文、陽明交通大學兼任教授及資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾當選。並聘任李鍾熙為榮譽理事長、陳昭義為榮譽監事。

新任理事會除了正副理事長劉理成、蔡政憲與馬海怡，常務理事張子文、曾惠瑾之外，還包括安基生技新藥（7754）董事長暨總經理黃文英、可鼎資本顧問吳忠勳、保瑞藥業（6472）董事長盛保熙、Onward Therapeutics董事長葉常菁、中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝、張幼翔、泰合生技董事長李世仁、永昕生醫（4726）董事長陳佩君、祥翊製藥（6676）董事長吳永連、三福生技總經理鄭建新、林世嘉、及蔡孟霖等產業領袖。

政府及學研界理事方面，則有吳漢忠、臺灣大學副校長丁詩同、謝興邦、中國醫藥大學校長洪明奇、台北醫學大學講座教授張文昌、陽明交通大學教授康照洲、中央研究院客座講座吳金洌、莊曜宇、陳綉暉、食品工業發展研究所所長廖啓成等人。

監事會除了常務監事游淑芬會計師之外，另有美吾華懷特生技新藥（4108）副董事長李伊伶、高國霖、中央研究院客座講座梁啟銘、蔡熙文等人。

台灣生物產協表示，劉理成目前擔任台康生技董事長，在生技、製藥以及特用化學品等產業中有30年的產品開發、製程開發及製造的經驗，長期擔任協會「BIA生技產業深耕學院」課程規劃專家，及協會生物相似藥委員會委員，積極與政府溝通，推動國內CDMO及生物相似藥產業發展。

蔡政憲目前擔任訊聯生技董事長，同時也是訊聯基因數位執行長、訊聯細胞智藥董事長，在精準醫療領域有超過25年研發及公司治理經驗。目前同時擔任台灣精準醫療產業發展協會理事長、台灣外泌體產學聯盟理事，致力推動國內精準醫療及再生醫學外泌體的發展。

馬海怡為台灣神隆（1789）創辦人，擁有企業經營之成功經驗，致力人才培育及推動國內生物產業之發展，與祥翊製藥吳永連董事長共同創辦「生技產業深耕學院」，培育產業人才不遺餘力，近兩年推動臺灣新藥產業聯盟（Taiwan Innovative Drugs Alliance），串連新藥研發上下游供應鏈，國內外超過千名生技專業人士參與。

張子文現任免疫功坊董事長，有「台灣抗體之父」美譽，是全世界第一個Anti-IgE抗體藥Xolair的發明人，Xolair目前已是全球銷售超過30億美元的明星藥物。返台後曾擔任清華大學生命科學院院長、生技中心執行長，中央研究院特聘研究員等職務，長期投入抗體新藥研發。

曾惠瑾為資誠榮譽副所長，同時擔任陽明交通大學兼任教授、BTC諮議委員。曾常務理事執業35年，曾協助數十家台灣生技新藥及醫材公司上市櫃，並熟稔跨國財務、稅務、併購、公司治理等。

生物產業發展協會甫於今年7月成功舉辦「BIO Asia-Taiwan 2024 亞洲生技大會」；亦將持續辦理「生技小聚—與政府有約」活動，將邀請生技相關的主管機關首長與產業對話，創造溝通平台；備受好評的「生技產業深耕學院」各項課程及其他生技相關主題研討會，亦皆開課中。

台灣生物產業發展協會新任副理事長蔡政憲（左起）、理事長劉理成、副理事長馬海怡三人合影。台灣生物產業發展協會／提供
台灣生物產業發展協會新任副理事長蔡政憲（左起）、理事長劉理成、副理事長馬海怡三人合影。台灣生物產業發展協會／提供

台康生技 生技產業

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