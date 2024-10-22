雙11提前開跑首日告捷！ 淘寶天貓：台人買氣爆棚「頗為意外」

淘寶天貓海外台灣站發布10月21日開賣的第一波雙11戰報，免運訂單在雙11開賣首日即爆衝4位數同比增幅，首度來淘寶雙11下單的新用戶，更大漲超過3倍。淘寶雙11出乎意料買氣爆棚，為台灣年尾零售旺季拉出第一波開門紅。

淘寶天貓台灣事業部總經理劉慧娟表示，台灣消費者用淘寶和本地電商平台的採購需求與行為很不相同，淘寶雙11今年提早開賣，希望炒熱第一波買氣，帶動台灣年尾檔期的整體消費氛圍，依據過去觀察，其實多數台灣用戶還是習慣等到雙11當天才會願意下單，這次提早開賣是一個全新的嘗試。

淘寶觀察，從21日晚間八點正式開賣後，台灣用戶所展現出的熱烈買氣和人氣品類增長強度，令淘寶「頗為意外」。從目前的台灣人氣熱銷品類來看，戶外登山、露營旅行用品、運動鞋、自行車裝備配件、收納整理、廚房與烹飪用具、寢具、家庭與個人清潔工具、嬰童用品、模玩與動漫周邊等品類，都有超過3倍以上的同比增幅。

淘寶表示，今年雙11提前開賣但是買氣仍然爆棚的主因，主要是淘寶提供了與其他平台高度差異的「豐富商品選擇」，可滿足台灣消費者在家居烹飪、運動休閒、戶外露營和興趣嗜好等不同生活場景下的需求，搭配剛推出的「全面免運服務」和「雙11優惠疊加方案」，讓台灣消費者不用等到雙11當天，就能用最划算的預算，提前享受淘寶商品帶來的生活樂趣。