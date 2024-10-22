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賴總統視察林口長庚 鼓勵業界節能達成2050淨零目標

中央社／ 台北22日電

政府力推深度節能，總統賴清德今天視察導入能源技術服務（ESCO）的林口長庚醫院，除肯定長庚醫療體系致力節能，也鼓勵各行各業運用ESCO，複製長庚的成功經驗，達成2050淨零轉型目標。

總統府8月成立國家氣候變遷對策委員會，行政院也通過深度節能推動計畫，目標4年內，促進節電206億度提升產業競爭力，並持續協助企業突破綠色轉型瓶頸。

在國家氣候變遷對策委員會10月24日再次召開會議前夕，賴總統今天在經濟部長郭智輝、衛生福利部次長呂建德、環境部次長葉俊宏等人陪同下，共同視察ESCO的林口長庚醫院。

總統府透過新聞稿指出，賴總統致詞時表示，根據國際能源總署（IEA）評估，邁向淨零轉型最基本的路徑就是節能，為達成2050淨零轉型，各行各業都要節能，而長庚體系在醫療界表現最好，獲得經濟部「節能標竿獎」金獎，感謝長庚響應政府號召，也期盼全台公私立醫療院所都能學習長庚醫療體系的經驗，持續精進節能。

賴總統說，經濟部積極推動ESCO，期盼台灣金融保險業的資金，能投注在國家發展政策上，其中一項就是藉由提高設備能源效率或建立節能體系，協助各行各業進行節能。

賴總統表示，長庚醫療體系每年編列預算投入資金，透過逐步改善，預計2027年完成空調、照明系統及其他老舊設備改善，相信結合ESCO運用，能有效縮短時程，讓長庚醫療體系在響應政府節能政策上，成為醫界和其他產業的模範。

賴總統也提到，長庚醫療體系是全世界最大的醫療集團之一，平時照顧台灣人民健康，疫情期間更發揮作用，讓台灣順利度過難關。

賴總統指出，進步的醫療體系反映民眾健康福祉，長庚醫療體系臨床教學和研究都不斷創新，林口長庚更獲得國際醫院聯盟（IHF）頒發「卓越醫院獎」金獎，這不僅是長庚醫療體系的榮耀，也是台灣之光，更是全體台灣人的福氣，他要代表全體台灣人感謝長庚醫療團隊董事長王瑞慧率領全體人員，持續提升醫療水準。

賴總統今天也到林口長庚液氧槽區，了解如何善用液氧冷能回收，達成空調節能的目的，並在林口長庚新醫療大樓建地旁，聽取林口長庚未來願景報告。

林口 長庚

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