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傳17LIVE退出台灣市場 公司5大聲明駁斥：荒謬不實傳言

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
17LIVE董事長潘杰賢。圖／聯合報系資料庫
17LIVE董事長潘杰賢。圖／聯合報系資料庫

市場傳17LIVE有意出售台灣業務，17LIVE於22日發出五大聲明，強調「此為市場荒謬不實傳言」，且集團財務狀況良好，會持續投入經營台灣市場。

據媒體報導，17LIVE欲將台灣業務，出售給直播平台浪LIVE，掀起國內兩大直播平台合併傳言。不過，17LIVE特此強調，絕無此事，集團仍積極經營台灣市場。

17LIVE發出五大聲明，第一，集團財務狀況良好，且為擴大全球市場布局，一直有在尋找合適的收購標的，但暫時不會考慮收購台灣的直播平台，「台灣為17LIVE集團的根本，我們以台灣為出發據點，並放眼全球市場。」

第二，今年上半年總營收高達1.011億美元，並透過推動成本優化，使得營運費用減少19.3%，讓17LIVE集團毛利率穩健維持在41.2%，上半年淨利潤為190萬美元，與媒體報導提到的競品同期財報相比，營收與獲利規模都約為2倍。

第三，檢視財報，第1季雖營業虧損210萬美元，但透過強化營運管理效能、成本優化管理，讓第2季營業利潤爬升至350萬美元，不僅達到正成長，也顯示集團在營收與獲利表現上呈現成長趨勢，「我們一直持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善。」

第四，17LIVE集團截止今年6月底擁有約8,560萬美元的資金及約當現金，無任何負債，截至目前為止，財報表現穩健，顯示集團營運調整策略生效，並帶來正面的營運成果。

第五，有關媒體提到去年虧損一事，實為積極布局海外市場以及為籌辦新加坡上市衍生的費用，但此為去年發生的單次費用，對今年營運不造成任何影響。

營收 財報

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