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LINE GO綠能減碳車隊成軍 年底衝5000輛

中央社／ 台北22日

LINE GO今天表示，響應2050淨零排放，綠能減碳車隊成軍上線，今年底預估油電及純電多元計程車隊規模5000輛，導入裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）電動車款n7，也將達到500輛，預期可減少約5座大安森林公園吸碳量。

LINE GO透過新聞稿表示，綠能減碳車隊成軍上線，帶動eMaaS（EV Mobility as a Service）生態圈，LINE GO會員突破400萬名，合作司機達1萬4000名，持續建構營業用車電動化。

展望綠能減碳車隊效益，LINE GO分析，以平台計程車載客里程試算，一年將減少1894.53公噸二氧化碳排放量，相當於5座大安森林公園一年的吸碳量。

觀察n7電動車減碳效益，LINE GO估算，1000輛n7載客一年的減碳量，相當於1.3座大安森林公園一年吸碳量，相對1000輛油電車減少吸碳量規模約0.66座，n7作為營業用車的減碳效益更高。

LINE GO進一步分析，綠能減碳車隊從10月初試營運兩週，趟次成長9%，企業客戶占比25%，使用綠能減碳車款的搭乘客戶，以20至29歲占比30%最高，其次是30至39歲占比26%，顯示年輕族群的接受度高。

LINE GO也表示，將與LINE FRIENDS合作，推出「LINE GO 綠能熊大車」，將在n7車款建置專屬叫車服務。

2023年10月上旬，通訊軟體LINE與裕隆集團共同宣布推出LINE GO一站式整合交通移動服務。根據資料，TaxiGo創立於2017年，2019年更名為LINETAXI，2023年擴大服務範疇，新增共享車租車服務，並更名為LINE GO，LINE GO多元車款達60種，涵蓋13個汽車品牌。

LINE 減碳 納智捷 綠能 電動車

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