全台首座 台塑生醫2000萬幫石門國小蓋儲能球場啟用

台塑生醫推廣預防醫學及再生能源應用，今日宣布投資近2000萬元，為屏東縣牡丹鄉石門國小建置的全台第一座光電儲能球場啟用，未來球場每年自發9萬度綠電，減碳約45公噸、相當於種植近4000棵樹。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，這是全台灣第一座結合鋰鐵電池儲能系統的太陽光電球場，為孩子提供遮風避雨、不用曝曬的運動空間，每年可發9萬度綠電，幫助學校用電自給自足，而且餘電不躉售，將透過儲能系統存下珍貴的電力，在停電、斷電時為學校禮堂及球場供應長達一周的夜間照明，也能作為部落緊急民生、醫療用電需求。

王瑞瑜指出，台塑企業王永慶創辦人30年前提出「釣竿計畫」免費提供原住民孩子就學，至今累計投入近17億元、幫助超過5500人，還有人多年前從長庚護專畢業後在牡丹鄉衛生所服務，代表釣竿計畫不僅改善了孩子人生道路，也為原住民部落培養優秀醫療人才，成功促進社會良善循環，現在她也秉持創辦人的精神，希望透過光電儲能球場為下一代貢獻力量。

教育部長鄭英耀則說，教育部推動以學校為據點，加強電網韌性，謝謝台塑生醫走在前端，協助穩定社區電網。屏東縣政府表示，希望未來可繼續攜手合作，藉由太陽光電點亮偏鄉，為更多學童帶來良好且安全的體育學習環境。

石門國小認為，過去學生上體育課或室外活動總受烈日或下雨影響，社區或學校遇到颱風也會停電，造成生活與通訊上的困難，感謝台塑生醫捐贈光電儲能球場，啟用後將成為學生及部落居民運動休閒場地，還能發電給學校使用。

為擴大再生能源發展及增加室內運動空間，台灣近年推廣各級學校建置光電球場，但石門國小為南排灣族部落原住民學校，位置極度偏遠，饋線容量相對不足，近年也未擴建，遇到天然災害毀損饋線時，修復時程相當長，也無法供應部落緊急用電。王瑞瑜決定捐贈光電儲能球場，10月21日與教育部長鄭英耀、原民會及屏東縣府代表、石門國小校長蔡保生等多名貴賓共同見證球場完工啟用。

台塑生醫說明，2003年成立以來推動預防醫學與社會公益，感謝原民會捐贈36坪原住民保留地，幫助台塑生醫完成善舉，攜手政府部會為石門國小打造陽光健康、穩定供電、節能減碳的光電儲能球場，未來將持續投入資源，以具體行動承擔責任。