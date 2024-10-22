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市場傳17LIVE欲出售台灣業務 17LIVE：荒謬不實

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

市場盛傳，直播平台17LIVE計畫出售台灣業務，17LIVE今（22）日發出正式聲明，駁斥市場傳言荒謬不實，並提出五大聲明，暫不考慮收購台灣直播平台，台灣是集團根本，以台灣出發，放眼全球。

17LIVE五大聲明如下：

第一，17LIVE 集團財務狀況良好，且為擴大全球市場佈局，一直有在尋找合適的收購標的，暫時不考慮收購台灣的直播平台。台灣是17LIVE集團的根本，以台灣為出發據點，並放眼全球市場。

第二，上半年總營收高達1.011億美元，並透過推動成本優化，使營運費用減少 19.3%，17LIVE 集團毛利率穩健維持41.2%，上半年淨利190萬美元，與競業同期財報相比，營收和獲利規模都約為2倍。

第三，雖第1季雖營業虧損210萬美元，但透過強化營運管理效能、成本優化管理，讓第2季營業利潤爬升至350萬美元，顯示營收和獲利呈現成長趨勢。

17LIVE 指出，一直持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善。

第四，17LIVE 集團截止6月底擁有約8,560萬美元的資金及約當現金，無任何負債，截至目前，財報表現穩健，顯示營運調整策略生效，並帶來正面的營運成果。

第五，去年虧損一事是為積極布局海外市場，以及為籌辦新加坡上市衍生的費用，但此為去年發生的單次費用，對今年營運不造成任何影響。

毛利率 營收 財報

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