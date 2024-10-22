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搖怕了？花蓮「鋼骨宅」 占比從1%一年暴增至19%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文攝影
示意圖。記者游智文攝影

近年台灣地震激增，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年前三季申請的住宅類建照中，就有14個縣市鋼骨宅數占比較2022年增加，花蓮鋼骨宅占比從2022年1.7%，去年激增19.7%，直逼兩成最多。

另外，去年台北建照鋼骨宅占比也高達13.5%，年增2.9個百分點，排名第二。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，台灣常見建築結構有加強磚造、RC、SRC和SC等，目前住宅存量以RC結構占近7成最大宗，加強磚造近2成次之，有鋼骨的「鋼骨宅」的比重不到2%。主要是，鋼骨宅營建成本遠高於RC結構。

劉永昌表示，近年營建成本不斷攀升，建商卻願意推鋼骨宅，主要是近年台灣大地震頻率增高，導致民眾對於建物耐震需求明顯提升，建商只好推出民眾認為比較耐震的住宅來滿足市場需求。

其中，一般認為，鋼骨宅在於面對地震，較不易出現倒塌，因此各地鋼骨建案近年明顯增多，尤其是花蓮，因常是震央所在，建商更是為滿足市場需求，建築採用鋼骨結構，更是頻繁。

劉永昌表示，其實建物耐不耐震，跟建物結構設計強度有關，與建物結構並無接直接關聯性，RC、SC、SRC皆有一定耐震力，只是材料不同，面對地震的特性也不同而已。

不過，從民眾偏好鋼骨、建商也願意增加成本用鋼骨來蓋房，顯示「台灣民眾真的想要住得安全」。

劉永昌表示，營建成本居高不下，鋼骨結構的營建成本更高的狀態下，建商如果想控制成本，又滿足市場需求，不妨考慮新工法，如結合SS鋼骨結構+節能蜂巢預鑄混凝土+卸震裝置的新工藝技術，近期建築界即有不少討論。

台灣各縣市建照住宅結構變化-鋼骨比率增減。資料來源／全向科技房產中心
台灣各縣市建照住宅結構變化-鋼骨比率增減。資料來源／全向科技房產中心

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