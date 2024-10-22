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金句王張國煒話題不斷！星宇航空新股抽籤破紀錄 三天吸引百萬人瘋搶

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「K董」張國煒創立的星宇航空10月25日將從興櫃轉上市，根據證交所最新統計，172.19萬人搶申購新股創史上新高，其中合格件數為160萬7558件，中籤率2.48%。若以累計開戶股民人數1,309萬8,939人計算，相當於每7.6個人中就有1個人參加。星宇航空將於10月21日公開抽籤，新股將於10月25日撥券，沒抽中會在22日還款。若以上周五（10月18日）收盤價31.6元來計算，抽中的幸運兒等同賺到2萬3200元，投資報酬率是58%。

齊廷洹遭辱「靠爸」　助攻張國煒過去承認靠爸聲量第一

星宇航空創辦人張國煒經常成為媒體焦點，其中一個原因是他經常在發言中爆出金句，讓人會心一笑或引發共鳴。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（統計日期：2023/10/22～2024/10/20），張國煒的三大網友熱議金句中，排名第一的是：「很多人說『你還不是靠爸』，我跟各位講，沒有錯，可是我善用它。」

近期，齊柏林之子齊廷洹因被辱「靠爸餘蔭」，讓不少網友聯想到張國煒也曾被批評「靠爸」。2020年，星宇航空剛開航時，張國煒曾霸氣回應：「沒有錯！我一點也不覺得這個（靠爸）有什麼不對。可是我善用它，貢獻回饋給國家、給社會，我坦然以對。我沒有拿去自己享樂，而是努力完成父親的遺願。」

張國煒獨得140億遺產　新聞再提「王子復仇記」聲量飆

聲量第二名是「沒有什麼王子復仇記，我現在是King，不是王子」。董事長張國煒2018年成立星宇航空時表示，成立星宇航空絕非為了上演「王子復仇記」，而是希望不要辜負父親張榮發對他的栽培，「沒有甚麼王子復仇記，而且我現在是King，我也不是王子」。2024年8月長榮集團長達8年的兄弟爭產風波落幕，最高法院判決出爐，確定創辦人張榮發的遺囑有效，由四子張國煒一個人直接繼承140億的遺產，不少新聞以「王子復仇記大成功」為標題，因此累積不少聲量。

張國煒指控大哥惡意違反遺囑　嗆「我不缺錢　缺的是公義」

聲量第三名是「我不缺錢，缺的是公義」。法院判決張國煒可獲逾百億元遺產，但張國煒認為大哥張國華與柯麗卿等遺囑執行人卻繼續拖延，並惡意違反遺囑，因此控告相關人士背信，也要求撤換遺囑執行人。張國煒表示，爭的是公平不是權力，他不缺錢，要的是公義，並強調大家好聚好散，該給他的就應該給他，不要霸占。有網友認為，「王子復仇記持續上演中」、「台灣最強富二代當之無愧」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月22日至2024年10月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1,500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『張國煒金句』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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