用LINE也能輕鬆找到夢想家！信義房屋靠科技升級服務 購屋、租屋之路變更簡單

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

結婚生子是人生大事，買房也不例外，不僅需要多看、多聽、多比較，也需要投入大筆金錢和時間。根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》與情分析系統調查結果顯示，近一個月（2024/09/18~2024/10/17）有關「找房看房困擾」的網路討論焦點，集中在「LINE、詢問、預約、格局」等熱門關鍵字，顯示台灣民眾最常用的通訊軟體LINE，已經成為許多網友溝通找房的重要媒介；而且約時間看房、看格局、詢問相關資訊等，也是許多網友相當關注的部分。正因為購屋被當作人生大事，許多人會以相當嚴謹的標準篩選房仲業者，舉凡品牌知名度、服務品質和口碑、售後保障內容等，都可能影響消費者的信任與託付。

SinyiCare十大守護好貼心 打造業界最強服務保障

在地深耕超過40年的信義房屋，始終堅持服務品質、重視客戶購屋體驗與交易安全，以與時俱進的專業與創新服務，在消費者心目中奠定信任的基礎。為了讓客戶安心，信義房屋推出SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子建物保障，高輻射建物保障、凶宅保障（更多說明請見官網），為消費者解決購屋可能遇到的疑難雜症與風險。

其中，訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案，便是以科技力量提升服務溫度與效率的最佳代表。信義房屋透過AI大數據比對買方偏好，再精準媒合物件與買方，並提供房仲配案資訊，作為服務客戶的參考依據，而且客戶不必排除萬難親臨現場，就可以透過DiNDON智能賞屋，在線上利用720度環景、2D/3D空間圖展示、虛擬量尺、3D變裝等功能，瀏覽房屋內部細節，想像未來的裝潢風貌，及早感受成家的願景！

善用找屋小幫手輕鬆搜尋心儀物件 物件訊息自讀或一鍵分享都方便

信義房屋率先產業推動數位轉型的腳步不止於此，現在，再次創新推出一站式購屋服務流程，將客戶在買房過程中需要的各種服務，包括尋找房屋、預約看屋、房屋物件資料和線上諮詢等功能，全部整合至信義房屋LINE官方帳號，讓服務增加即時性與互動性。

根據客戶的需求和條件，系統會推薦合適的房源，節省自行查找的時間；所提供的房屋資訊也會以「物件卡牌」呈現，透過簡潔易懂的精美圖文，協助客戶快速掌握重點，你還可以將卡牌轉傳給親友家人討論，讓可讀性與傳播效率大大提升。

房屋資料數位化傳送 省紙環保方便閱讀又能兼顧資訊安全

此外，在傳統看屋的過程中，總是會產生大量的紙本文件，比方像是物件基本資料、實價登錄行情、社區配置圖、不動產說明書等，既麻煩又不環保。

現在，有了信義房屋LINE官方帳號，到現場看屋不會再手忙腳亂，信義房屋將房屋資料數位化傳給客戶，不但省去紙本收納與翻找的困擾，又能節省紙張使用，有利環境永續；而且搭配資料限時存取與認證設計，既能提升資訊安全性、保障客戶隱私，客戶也可獲得最新的資訊內容。

「義起聊」即時專業諮詢 隨時隨地輕鬆提問

信義房屋提供

還有最新上線的「義起聊」功能，便是整合所有溝通管道，用戶無論身在何處，只要開啟信義房屋LINE官方帳號，就能立刻與專業房仲溝通，獲得專業建議與即時說明，透過品牌官方帳號與專業經紀人員互動，也讓服務品質更有保障。除可與房仲對話，「義起聊」也結合了LINE推播通知、新訊息通知、自動提醒約看等資訊，幫助客戶即時獲取買屋相關資料，在即時性與互動性上更顯加分。

信義房屋透過高使用率的LINE官方帳號擴大接觸的範圍，提供更精準貼心的服務，從今年三月正式升級服務以來，有效好友數較去年同期成長95.4%，留單率也較去年同期成長5倍。

信義房屋網站運營部執行經理溫家政表示，信義房屋將持續以數位技術創新與全台直營的服務優勢，深入了解客戶需求，提供更加便捷、流暢且安全的購屋體驗。團隊未來將持續以客戶需求為核心，不斷優化產品與服務，將線上線下服務深度整合，以科技提升數位服務的溫度，協助每一位客戶實現家業夢想。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年9月18日至2024年10月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『找房看房困擾』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

用心更創新！統一超商打造綠色消費新日常 信義房屋社區一家聲量激增60%

年前裝潢價格飆升別煩惱！信義居家傳授3大秘訣 省錢裝潢守住荷包

周俊吉的房產經營哲學！從倫理扎根 到信義房屋的永續之道

2024天下永續公民獎出爐！信義房屋榮獲大型企業服務組第一名

信義房屋勇奪亞洲磐石獎！企業經營與生態復育雙重肯定 永續貢獻再獲表揚