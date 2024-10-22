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新北「深坑安居」社宅開始招標 2029年完工、可供240戶
國家住都中心22日表示，位在新北市深坑區興建「深坑安居」社會住宅新建統包工程，即日起公告上網招標到12月2日止，歡迎廠商踴躍投標；國家住都中心補充，本案預計2029年完工、將可提供240戶社會住宅。
國家住都中心表示，「深坑安居」社宅基地位於深坑里文化街上，單面臨路，基地鄰近深坑國中、深坑國小、區公所、戶政事務所、衛生所、市民活動中心、深坑老街等，生活機能豐富。基地東側緊鄰規劃中深坑輕軌高架S4站，距離公車站步行約6分鐘。
國家住都中心指出，「深坑安居」社會住宅鄰近深坑生活圈，各項生活機能充足。本案將規劃店舖商業空間及開放式空間，創造友善共居環境，提供在地就學、就業之民眾居住新選擇。
國家住都中心將持續於全台各地興建社會住宅，以滿足民眾安心成家的需求，歡迎各界優秀的廠商一起加入，共同打造「安心、放心、貼心」的優質居住環境。
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