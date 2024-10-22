SAF試辦計劃加入小港機場 交長：盡快與中油評估

為達成淨零碳排目標、加速航空業減碳，交通部民航局先前也宣布要在明年上半年先在桃機與松機試辦國籍航機添加永續燃油SAF計畫，民進黨高雄區域立委黃捷今（22）日就指出，盼小港機場也有機會加入此計劃，交通部長陳世凱允諾，盡快請民航局與中油評估，若可行也樂觀其成。

行政院長卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中黃捷提到，美聯航近日到高雄小港機場設點，雖然這是一大進展，但仍不夠，主要是高雄的航班航點僅佔疫情前七成，希望交通部能再努力一點，不只讓高雄的航班航點恢復百分百水準，甚至要超越，以數據來看，高雄的旅運量都有達到七成五以上，甚至飛日本東北亞等地區都有達到九成以上，且轉機市場也是相當重要。

黃捷也提到，國籍航空、華航、長榮以及星宇都相當積極的要投入轉機市場，高雄也具備這個條件。

陳世凱說明，對於航班的部分，目前也積極努力恢復中，目前大概已經恢復八成多，航點確實只有七成，主要因素還是對岸大量取消航點，此部分主要是政治上的因素，目前也確實無法跟中國大陸達成溝通。

至於航點的拓展，陳世凱也說，正在努力中，未來也希望高雄能飛一些長程的包括澳洲、美國等航線正在努力中，另外大型航空公司到高雄拓點這部分也樂觀其成，另外也會努力讓高雄成為東南亞航線的節點。

此外，對於永續燃油議題，黃捷則表示，目前航空公司也在規劃要添加中油的永續燃油，希望未來不管在小港機場還是桃園機場都能把永續的概念帶入，目前主要是以桃園機場與松山機場的航班跟中油合作做試辦，未來如果加入小港機場是否有機會。

卓榮泰說，航空用油與一般用油不同，它可透過回收油品中來製造，航空業者也正在努力達成淨零碳排、降低使用量等，積極透過其他新的方式來達成。

至於是否要擴大永續燃油的推廣，卓榮泰說，在技術、產量、品質都具備的情況之下國籍航空都應該要多多利用。

陳世凱則說，也會請民航局盡快與中油協調，評估是否能在小港機場也投入提供永續燃油，如果中油能夠配合的話，民航局一定是樂觀其成，