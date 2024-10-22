維新醫院院長許景琦以AI失智症診斷療法 受醫學界矚目

台中維新醫院院長許景琦醫師在國際分子生物科學期刊發表論文，以AI的機器學習方法成為數字化失智症的奠基者，受到醫學界矚目。前立法院長、現為財團法人生技醫療科技政策研究中心董事長的王金平，特別約見許景琦，並期勉他以AI失智症診斷療法在巴黎醫學會大放異彩。

許景琦將於2024年12月初前往法國巴黎，在國際精神醫學會中同題目擔任主講人。

AI人工智慧技術已經在各個領域嶄露頭角，成為未來各種不同產業的主流，以2024年剛剛公布的諾貝爾物理、化學甚至醫學獎為例，都在強調人工智慧（Al）。

2024年4月，許景琦院長也在國際分子生物科學期刊《International Journal of Molecular Sciences》的論文中，以AI的機器學習方法成為數字化失智症的奠基者，並成為醫學界的焦點。

由於許景琦院長的論文，迄2024未受我國政府補助卻揚名世界，實屬難能可貴。尤其，其中發現阿爾滋海默氏失智症中的類澱粉沈積，有教授仿生將其奈米管狀化後，這技術將解決海水淡化的問題。

對此，擔任國家生技醫療產業策進會創辦人的王金平，特別約見許景琦表示肯定。對於許景琦的臨床工作及論文垂詢甚為殷切，並期盼去巴黎演說能用影音配合外文解說，予以詳實記錄，加上媒體的宣傳曝光，來增加台灣在全球的能見度跟光彩，希大幅強化台灣醫界在失智症的研究深度、廣度跟知名度。