隱形冠軍富成金屬科技轉型歷程 ATD 亞太年會獨家分享
在全球化與AI科技的創新浪潮下，工作型態正快速多端地演進，TOEIC台灣區總代理忠欣公司執行長巴士誠表示，現今國際溝通在商業領域更趨直接與頻繁，他們發現今年度主動連繫須轉型或職位英語協助的企業，中型規模的公司大幅成長，其受職場需求驅動須更快速能與國際接軌，顯見系統性地提升人才英語力，已不再只是大型企業有此需求。
一年一度的ATD亞太年會暨展覽即將於10月29日於台北國際會議中心隆重登場，在今年台灣ATD亞太年會，忠欣公司為了讓企業決策者與人資單位了解職務英語管理如何進行，將首度分享自身的規劃與實施、遇到的阻礙與解決、成效及未來的目標。
同時，忠欣公司今年還特別邀請到富成金屬科技 (https://www.fullchamp.com.tw/) 總經理蔡彥生獨家分享，公司在2011年被歐洲最大的輪圈廠Ronal Group併購為亞洲唯一分公司後，帶領公司團隊全面提升英語力，並結合專業力、培養領導力，多益平均分數進步130分、每位主管皆能在國際會議提案、商務對答，產能在12年間成長三倍的歷程。
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