隱形冠軍富成金屬科技轉型歷程 ATD 亞太年會獨家分享

在全球化與AI科技的創新浪潮下，工作型態正快速多端地演進，TOEIC台灣區總代理忠欣公司執行長巴士誠表示，現今國際溝通在商業領域更趨直接與頻繁，他們發現今年度主動連繫須轉型或職位英語協助的企業，中型規模的公司大幅成長，其受職場需求驅動須更快速能與國際接軌，顯見系統性地提升人才英語力，已不再只是大型企業有此需求。

一年一度的ATD亞太年會暨展覽即將於10月29日於台北國際會議中心隆重登場，在今年台灣ATD亞太年會，忠欣公司為了讓企業決策者與人資單位了解職務英語管理如何進行，將首度分享自身的規劃與實施、遇到的阻礙與解決、成效及未來的目標。