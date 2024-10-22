台泥集合19家廠商成立綠色供應鏈聯盟 拚六年內減碳10%

台泥（1101）22日宣布，該公司日前舉辦2024年供應商大會，由19家主要運輸、原料商夥伴組成綠色供應鏈聯盟，承諾2025年完成產品碳足跡、2030年達成自主減碳10%目標。

台泥另一方面呼應21日正式登場的聯合國生物多樣性峰會，號召花蓮和平港電廠主要十家供應商夥伴，共同投入「和平歡迎你─小燕鷗保育計畫」，希望結合社區延伸生物多樣性行動，並邀請花蓮野鳥學會展開監測，目標三年內致力讓當地小燕鷗繁殖成功率增加10%，邁向創造自然正成長(Nature Positive)。

台泥董事長張安平在供應商大會上指出，科技高速發展導致各國出現缺電問題，也使得氣候變遷加劇，科技的產生是造福人類，不是用來毀滅人類，商業活動的目的，是促進繁榮，不是略奪資源。因此台泥要去了解高科技經濟發展跟氣候變遷之間的關係，達到持續經濟發展同時兼顧地球。

張安平也強調多樣化的生態才能長久發展。他提到了此次投入小燕鷗復育行動的台泥和平港電廠生產據點，也能保有豐富的生態，因為台泥始終努力希望促進生活、生產、生態與生命能自然地融合。張安平也具體向所有供應商夥伴宣示，台泥在世界各地所生產的水泥都是當地最低碳，他相信未來台灣碳費也會走向看範疇三碳排，「未來做生意成功因素就是碳」，台泥供應商如果無法認同理念、無法提供碳足跡，未來不會再成為台泥供應商，之後如果不能達到降碳，也會被從台泥供應鏈中剔除。

台泥依據採購在地化綠色化推展供應鏈永續管理機制，持續以高標準擴大檢視供應商ESG作為，截至2024年4月共有12家供應商因不配合台泥供應鏈碳管理與永續準則決議不再往來。台泥為供應商開立碳學院課程，協助供應商建構能力、進行內部碳盤查，在此次供應商大會上，台泥董事長張安平及總經理程耀輝也親自頒發獎狀感謝參與碳盤查實戰營、投入ESG與減碳行動表現優異的供應商企業；2024年台泥更主動提前接軌歐盟CSDDD指令，啟動供應鏈人權及環境盡職調查，更完整供應鏈的人權保障，企盼與供應商建立長期互利共榮的夥伴關係。