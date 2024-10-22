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飯店搶員工 隱形福利超誘人 這家酒店祭全球100多家一年免費住18晚

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
香格里拉酒店員工可以申請全球100多家香格里拉酒店免費住房，依年資每年可申請的住宿天數逐年遞增，最多每年可申請18晚。 圖／香格里拉酒店提供【作者：羅建怡，日期：2023-07-14，數位典藏序號：20230714174044242】
香格里拉酒店員工可以申請全球100多家香格里拉酒店免費住房，依年資每年可申請的住宿天數逐年遞增，最多每年可申請18晚。 圖／香格里拉酒店提供【作者：羅建怡，日期：2023-07-14，數位典藏序號：20230714174044242】

為了吸引年輕世代投入飯店業，不少飯店除了加薪搶人，更祭出各種免費住宿福利，香格里拉酒店甚至提供員工可在全球100多家店免費住房，依年資逐年遞增，最多每年可申請18晚。

主計處公布最新薪資統計，8月份全體受僱員工經常性薪資平均數為46,751元，年增3.08%，進一步從產業分析，其中住宿業的從業人員，和去年同期相比，薪資成長幅度5.25%，從業人員有感加薪，可以觀察出飯店旅宿業者對人力的需求極大。

飯店旅宿業大多有免費供餐、提供住宿優惠、制服換洗等福利，近年為了爭取人才更不吝加薪，像是煙波大飯店，針對基層的房務員給予「整房津貼制度」，房務員平均月薪提升至5.3萬元、最高可達6.5萬元以上、年薪總計高達24個月。

在加薪搶才之外，投入飯店旅宿業還有不少超星級的隱形福利，是其他產業享受不到的，像是台北君悅酒店在年度徵才時，除了有員工餐廳等基本福利，最讓人羨慕的是正職員工工作滿三個月，享全球凱悅飯店每年12晚的免費住宿。

另外，台北遠東香格里拉飯店的員工福利也讓人羨慕，不只在國內有每年一晚免費的生日住房，員工還可以申請全球100多家香格里拉酒店免費住房，依年資每年可申請的住宿天數逐年遞增，最多每年可申請18晚，吸引許多喜愛旅遊美食的新世代加入。

雲朗觀光旗下的日月潭雲品酒店，也創下飯店旅宿業的先聲，於9月份開始實施周休三日，讓員工每年多出52天假期，為了滿足全面周休三日的目標，加大徵才力道，人力沒有全面補齊的單位，現階段也以日薪計算方式，在發薪時匯入員工帳戶，等同加薪13％。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，年輕人更重視工作與生活的平衡，調查發現最讓新鮮人心動的福利包括，年假天數優於勞基法、周休三日、購屋/租屋補助，為了能吸引新血投入產業，觀光旅宿業者在福利上推陳出新，展現留才誠意，徵才的方式也更加靈活，在面試時送出餐券、住宿券，讓年輕人有更多機會體驗企業文化，目前有5成4的觀光旅宿業處於缺工缺才的狀況，1111人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近6萬筆工作機會數，人才需求迫切，有意投入觀光旅宿業的求職者，可以把握機會投入相關產業。

加薪 觀光 香格里拉

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