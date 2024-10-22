土城房價5年漲4成 房仲：這些題材狂吸5大族群

土城近年房價快速走揚，中信房屋統計近5年土城區住宅大樓、華廈的平均房價變化，目前土城實價平均房價已經來到每坪53.6萬元，相較於2020年的每坪37.9萬元，短短5年時間就增加了15.7萬元，房價漲幅高達41%。

中信房屋土城重劃區加盟店店長蘇昌偉表示，土城擁有便利交通和產業動能，加上新興重劃區的建設提升了居住質感，吸引了越來越多的外來客群選擇在此買房置產，進一步推動了區域房市的熱度升溫。

蘇昌偉指出，豐富的建設題材是帶動土城房價持續上漲的主要原因，在交通方面，除原本的捷運板南線外，捷運萬大線、捷運三鶯線也將經過土城，金城交流道也在如火如荼地興建中。

產業發展方面，土城附近有多個科技園區，包括頂埔科技園區、永寧科技園區、中工雲宇宙AI園區等，吸引了包含鴻海精密、正崴精密、鼎創達、華南銀行企業營運總部在內的眾多國內外知名企業。

在醫療方面，土城醫院的進駐大大完善了區域的醫療結構。此外，土城還有司法特區、行政院區及金城機廠暨莒光站開發案等建設項目。從長期來看，隨著這些重大建設的落實，土城房市交易量預計將持續穩健成長。

蘇昌偉進一步指出，在建設利多的加持下，土城的自住買盤相當熱絡，也為區域房市提供了相當堅實的支撐力。

目前在土城買房的客群主要可分為五類，一、在地居民；二、來自台北市、板橋、新店、中永和的輕移民；三、科技產業園區的就業人口；四、土城醫院、亞東醫院的醫護人員；五、看中土城完整醫療結構的退休族、銀髮族。

蘇昌偉表示，目前土城以暫緩重劃區的詢問度最高，該重劃區是新北市閃耀五星開發案的一環，鄰近中央路商圈、裕民路商圈、清水商圈等，生活機能完善，且擁有捷運板南線和捷運萬大線的雙捷運優勢。

另外，暫緩重劃區街廓規劃整齊，綠意盎然，居住環境良好，房價亦較周圍的板橋及頂埔運校重劃區親民。