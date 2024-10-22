美連鎖餐廳擬聲請破產保護 台灣TGI Friday's緊急開會

知情人士透露，美國休閒連鎖餐廳業者TGI Friday's（美式星期五餐廳）正尋求融資，該公司準備在未來幾周內聲請破產保護。台灣TGI Friday's代理商開展集團昨（21）日表示，已收到美國總部通知，將於今天凌晨與全球代理商舉行緊急會議進行討論。開展集團強調，台灣地區營運一切正常，未受影響。

TGI Friday's聲請破產保護，反映出隨著消費者看緊荷包，並轉向偏好更快的速食，TGI Friday's面臨難以招架的商業壓力。

開展集團表示，2014年代理以來，雙方合作密切，總部對全球代理商採取高度授權的方式，過去十年續約模式一直自動展延。即使總部陷入困境，台灣的分店營運獨立運作，不受影響。開展強調，台灣TGI Friday's仍將按計劃推進展店計劃，並在明年繼續擴展據點。

外界關注的「開展集團」登錄興櫃計劃，該公司表示，計劃並無變動，將按照原定路線推進，集團在台灣市場的長期發展戰略不變。

彭博資訊引述知情人士說法，TGI Friday's正與銀行交涉尋求貸款，協助餐廳繼續經營，順利度過依據破產法第11章的破產保護過程。

TGI Friday's是美國休閒餐廳連鎖業者，這類連鎖餐廳近幾年面臨像Chipotle等人氣速食休閒餐廳瓜分市占。