台日新創論壇 串聯生態圈

為促進台北市新創國際化，台北市政府產業發展局、宏匯集團、t. Hub Taipei、flyingVest Ventures新創加速器日前在t.Hub內科創新育成基地舉辦2024台日新創交流論壇，協助推動新創企業拓展國際市場，積極實現將台北打造成為亞洲創新創業理想城市的目標。

北市府產業發展局副局長吳欣珮表示，產業發展局將持續升級創新創業資源，深化內湖科技園區與t.Hub內科創新育成基地的鏈結。此次論壇鏈結台灣與日本的新創生態圈，日本知名創投01Booster執行總監川島健前來分享日本創業環境的演變歷程與未來趨勢，同時介紹新創前往日本市場發展時可以利用的生態圈資源。

此外，主辦單位還邀請兩家進入日本市場的台灣指標性新創企業，包括圖靈鏈胡耀傑創辦人暨執行長、阿物科技執行長特助福田琢滋等人，分享如何準備拓展日本市場以及克服挑戰的經驗。

另外，宏誠創投總經理彭志強及眾盈資本董事長李仁豪在活動中也給予創業發展的務實建議，為欲前往日本發展的繁晶科技（Ranictek）、思拓系統（SolutionStor）、艾滴科技（ID Water）、奇點無限科技（Singularity&Infinity）等四組新創團隊注入強大的信心與能量。

t.Hub內科創新育成基地是全國第一個以創新育成及其設施為主體的BOT案，由宏匯集團興建營運，工研院產服中心培育進駐團隊，結合工研院的研發技術與創新動能，匯聚內湖科技園區多元的科技產業資源，打造一個具備先進科技動能的新創生態圈。

t.Hub自營運開始，每年皆會舉辦國際論壇，積極擴建台灣與全球新創生態圈之間的橋樑，為新創企業媒合全球商機，鏈結國際人脈網絡，加速新創拓展國際版圖。t.Hub亦積極邀請多元企業參與創新，幫助新創團隊進入產業鏈有效成長，讓台北科技走廊不斷注入嶄新能量，引進源源不絕的創新動能。