長榮航、空巴 邁向永續飛航

長榮航空（2618）和空中巴士昨（21）日在台北文華東方酒店舉辦「攜手永續飛航」活動，除慶祝長榮航空未來將導入的18架A350-1000廣體客機和15架A321neo窄體客機，也一起見證雙方在未來永續合作上的倡議，朝2050年淨零碳排的目標邁進。

長榮航空總經理孫嘉明和空中巴士民用飛機業務首席執行官謝瑞爾（Christian Scherer）共同主持，民航局長何淑萍、歐洲經貿辦事處及多國在台協會代表、旅行社業者和貨運業者出席。

孫嘉明表示，展望未來全球航空產業趨勢，節油減碳與客艙舒適度被視為未來新一代主流客機的重要因素，長榮航空去年底和空中巴士簽約引進33架最新一代客機，雙方也緊密合作建立策略夥伴關係，共同推展永續航空燃油的使用，探索並實施更多創新技術和營運優化方案，以確保長榮航空以穩健步伐邁向淨零的未來。

謝瑞爾指出，這份訂單將空中巴士與長榮航空的夥伴關係提升至全新層次。在高運量洲際航線市場中，A350-1000毫無疑問是最佳的選擇，能夠提供最佳乘客舒適度，以及超越現在或研發中同級飛機的節能環保表現，這些特點將讓長榮航空為長程航線立下新標竿。基於空中巴士為航空業除碳化的雄心，將與長榮航空深化合作，協助探索在各營運層面減少碳排放的方式，以及為未來引進永續航空燃油預作準備。

永續航空燃油（SAF, Sustainable Aviation Fuel）是航空業脫碳的關鍵，也是實現2050年淨零碳排目標的重要拼圖，空中巴士和長榮航空在簽訂永續合作協議基礎下，未來二年將深入探索和研擬各種情境下長榮航空最佳的脫碳路徑，並為採用永續航空燃油做好準備。

兩家公司將密切合作，根據目前和未來的航線以及營運方針，分析各種脫碳措施的潛在貢獻，雙方也透過準備永續航空燃油採購流程和證書取得，以及日常的內部和外部作業方式搭配宣傳策略，進而讓旅客明瞭為何永續航空燃油將成為未來航空業發展的趨勢。