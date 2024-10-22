蘇富比秋拍台北預展 乾隆三元轉旋瓶 拍價衝2億
故宮國寶「霽青描金游魚轉心瓶」以精巧的機關設計聞名。香港蘇富比秋季環球拍賣昨（21）日舉行台北預展，展出一款「清乾隆御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶 」，和轉心瓶同樣由清乾隆時期的「瓷器之神」唐英監造。其機關之神妙、設計之繁複，比起轉心瓶有過之而無不及。蘇富比預估成交價將超過港幣5,000萬元（約新台幣2億元）。
唐英生於1682年，是江西景德鎮御窯廠督陶官。唐英製造的瓷器稱「唐窯」，是中國歷朝瓷器工藝的顛峰。為迎合乾隆皇帝對於機械裝置與文玩的喜愛，唐英設計突破傳統技術限制，燒造瓶身可動的鏤空轉旋瓶，轉心瓶就是唐窯的代表作，構造繁複，紋飾華美，融合無數巧技，無論設計、製胎、釉燒、釉上彩繪皆完美精準。
此次拍賣的「三元轉旋瓶」完成於乾隆19年，設計目的是頌揚清朝射獵建國的傳統。
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