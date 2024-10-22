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生技論壇11月6日登場 藥華藥執行長林國鐘：推動生醫護國群山

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘。藥華藥／提供
藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘。藥華藥／提供

藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘表示，藥華藥（6446）做為台灣第一家從新藥研發、試驗發展、生產製造到行銷歐美的全方位生技新藥公司，第一項新藥Ropeg在國際市場銷售屢創佳績，藥華藥將利用自行創新研發的PEGylation平台開發出更多創新長效型蛋白質藥物，並繼續投入更多治療研究與人才培育，興建新廠提升產能，幫助全球日益增加的病患。

經濟日報將在11月6日舉辦「2024生技論壇-健康台灣 生技新契機」，林國鐘將以「全球生醫製藥大戰略 」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

藥華醫藥的罕見血癌新藥Ropeg已在外銷市場取得佳績，2023年營收有超過85%來自美國市場，美國是全球最重要的研發基地和最大醫藥生技市場，藥華藥在此站穩腳跟，並陸續將自行研發生產的藥品外銷日本、韓國等地，總計Ropeg已取得全球逾40個國家的銷售許可，現更成功開發筆型注射器，方便更多真性紅血球增多症（PV）患者使用。

林國鐘表示，藥華藥發展至今，感謝政府長年來對於生技新藥領域在研發、產業轉型與臨床試驗上的支持，也希望政府對台灣自行研發的創新藥品上市後有更多支持，提升醫療創新與國民健康；並吸引外國新藥公司進駐、甚至上市。這不但能增加台灣生技醫藥企業的全球能見度，促進跨國合作，更加速產業創新及國際化。

林國鐘表示，政府與民間的鼎力支持，有望推動生技醫藥產業成為「護國群山」之一，藥華藥相當看好公司自身及產業發展潛力，將利用PEGylation平台，開發出更多創新長效型蛋白質藥物，並深化骨髓增生性腫瘤及更多疾病領域的治療研究與人才培育，已興建新廠提升產能，幫助全球病患。

藥華藥也將加強海內外合作，不僅和台灣各大生技園區和醫院育成中心洽談，也計劃在海外投資新藥技術或產品，探索治療其他癌症和罕見疾病的新面向。

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