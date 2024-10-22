快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

豐興鋼筋價連三周走揚

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

電爐煉鋼廠豐興（2015）昨（21）日宣布，反映國際行情續揚，國內鋼筋盤價連續第三周上漲，且建築用鋼「銀十」氣氛更成形。不過，大陸鋼鐵行情近日進到整理，豐興認為，鋼價後市起伏恐需看大陸鋼市臉色，但整體交易情緒仍顯偏多。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物價行情漲跌互現。上周美國大船廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼上漲至每公噸330美元，日本H2廢鋼持平為330美元，澳洲鐵礦砂由每公噸105.56美元下跌至101.25美元。

昨日豐興開盤，廢鋼收購價、鋼筋盤價每公噸各調高200元，型鋼維持平盤。本周廢鋼表價每公噸9,400元，鋼筋牌價1.88萬元、交易價1.82萬元，型鋼2.52萬元持平。

法人指出，鋼鐵「銀十」市況在觀望中逐漸成形，豐興開出本周內銷盤價，廢鋼、鋼筋基價每公噸各漲200元，是廢鋼連續第二周上揚、鋼筋則連續三周漲勢，另型鋼連五周持平，整體氣氛趨於活絡，但隱約見到不安情緒。主因在於國際鐵礦砂強漲後出現回檔，近一個月的交易日鐵礦大漲12%，近一周卻下修逾4%，令鋼市神精緊繃，是否影響鋼市表現？豐興認為，目前鋼筋等建築用鋼盤價雖仍上漲，但顯得步步驚心，預期下游會觀望大陸表現。

上市鋼廠主管說，大陸鋼市漲多後回軟，經過多日的整理，昨日整體表現穩中帶堅 ，全中國各主要鋼鐵集散中心的熱軋底材價格漲多跌少，感受到支撐力道，鋼筋價格有漲有跌，期待有更堅強的表現。

上市鋼廠主管指出，綜合來看大陸鋼鐵期貨震盪運行，價格出現小幅上行，凸顯市場情緒仍偏向多頭發展，只是目前房地產數據依然偏弱，主要投資方避免新增債務仍為大前提，鋼市情緒憂喜參半，交易主線再度回歸供給與需求基本盤。

大陸鋼鐵期貨成交規模跟隨市場情緒波動，投機行為逐漸減弱，以實際需求為，各主力鋼廠利潤水平還是不錯，如果鋼廠生產量偏高，將產生供給壓力，預計接下來大陸鋼市將持穩運作。

豐興 鋼鐵 鐵礦砂

延伸閱讀

豐興調漲廢鋼每噸200元 鋼筋連3週上調至1.88萬元

豐興本周鋼筋與廢鋼同步調漲每噸200元

豐興：鋼筋每噸調漲200元 廢鋼、型鋼平盤

豐興30日開平盤 市場情緒轉為正向、接單量有望達陣

相關新聞

建商獵地！茂德砸13億買高雄美麗島站土地 每坪222萬元創區域新高

建商獵地又一樁。北部建商茂德建設積極南下購地，據實價登錄，今年8月成交一筆高雄市新興區新興段四小段的26筆共618.91...

中醫大11月初主辦外泌體國際論壇 諾貝爾獎得主將來台

中國醫藥大學暨醫療體系將在11月2日舉行「國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇」，論壇旨在促進台灣外泌體相關產學研成果與國際...

北捷10大夯站人流暴增 1冷門車站翻紅！房價「3字頭」最親民

住商機構彙整雙北捷運人流增幅前十名站點，國父紀念館站年增22%最多，另外包括頭前庄站、北門、先嗇宮、紅樹林站等過去冷門站...

賴總統參訪林口長庚醫院 盼產業界學習節能成功經驗

賴清德總統今上午參訪林口長庚紀念醫院節能永續創新成果，肯定長庚醫療體系在節能方面所做的努力與貢獻。並鼓勵各行各業運用「能...

17LIVE駁斥合併不實傳言 也無收購台灣直播平台計畫

17LIVE今（22）日發出聲明，針對日前媒體報導「市場傳聞17LIVE欲出售台灣業務」一事，表達此為市場荒謬不實傳言。

台灣生物產業協會改選 台康董座劉理成當選新任理事長

台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第18屆理監事，並於21日召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。