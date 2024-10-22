豐興鋼筋價連三周走揚

電爐煉鋼廠豐興（2015）昨（21）日宣布，反映國際行情續揚，國內鋼筋盤價連續第三周上漲，且建築用鋼「銀十」氣氛更成形。不過，大陸鋼鐵行情近日進到整理，豐興認為，鋼價後市起伏恐需看大陸鋼市臉色，但整體交易情緒仍顯偏多。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物價行情漲跌互現。上周美國大船廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼上漲至每公噸330美元，日本H2廢鋼持平為330美元，澳洲鐵礦砂由每公噸105.56美元下跌至101.25美元。

昨日豐興開盤，廢鋼收購價、鋼筋盤價每公噸各調高200元，型鋼維持平盤。本周廢鋼表價每公噸9,400元，鋼筋牌價1.88萬元、交易價1.82萬元，型鋼2.52萬元持平。

法人指出，鋼鐵「銀十」市況在觀望中逐漸成形，豐興開出本周內銷盤價，廢鋼、鋼筋基價每公噸各漲200元，是廢鋼連續第二周上揚、鋼筋則連續三周漲勢，另型鋼連五周持平，整體氣氛趨於活絡，但隱約見到不安情緒。主因在於國際鐵礦砂強漲後出現回檔，近一個月的交易日鐵礦大漲12%，近一周卻下修逾4%，令鋼市神精緊繃，是否影響鋼市表現？豐興認為，目前鋼筋等建築用鋼盤價雖仍上漲，但顯得步步驚心，預期下游會觀望大陸表現。

上市鋼廠主管說，大陸鋼市漲多後回軟，經過多日的整理，昨日整體表現穩中帶堅 ，全中國各主要鋼鐵集散中心的熱軋底材價格漲多跌少，感受到支撐力道，鋼筋價格有漲有跌，期待有更堅強的表現。

上市鋼廠主管指出，綜合來看大陸鋼鐵期貨震盪運行，價格出現小幅上行，凸顯市場情緒仍偏向多頭發展，只是目前房地產數據依然偏弱，主要投資方避免新增債務仍為大前提，鋼市情緒憂喜參半，交易主線再度回歸供給與需求基本盤。

大陸鋼鐵期貨成交規模跟隨市場情緒波動，投機行為逐漸減弱，以實際需求為，各主力鋼廠利潤水平還是不錯，如果鋼廠生產量偏高，將產生供給壓力，預計接下來大陸鋼市將持穩運作。