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數位沛方／四大關鍵 讓網站被 AI 推薦

經濟日報／ 王如沛
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

自從生成式AI誕生後，許多產業開始產生變化，這當中，數位行銷也不例外。除了一般所知的生成式AI可以協助行銷人員產出圖片及影音外，對於已經存在已久的搜尋引擎行銷SEO也帶來了影響。愈來愈多人在上網找答案的時候，可能已經不再是透過搜尋引擎，而是透過生成式AI所驅動的Chatgpt或是Gemini來搜尋。

因此，如何讓自己的網站或是內容被生成式AI推薦，已變成了一門學問，國外也有一個新的名詞來形容這個項目，叫做GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎優化）。

GEO和SEO的基本差異在於：過去的SEO重點放在能否讓自家網站在搜尋結果中，得到好的排名曝光，以爭取能見度及吸引使用者點擊進入網站；GEO 的重點，則是放在要讓使用者在和生成式AI對話時，讓自己的內容可以被採用，甚至帶出網站來。

SEO往往考慮的是單一頁面內容是否夠充足，而GEO則會在乎整個網站的內容是否值得被採用。

若想要被生成式搜尋引擎給推薦，我們可以從以四點著手：

一、注意語意關聯性：想讓網站的內容被AI引用，很重要的一點就是語意要通順，因為通順的內容才能讓上下文連貫並且有邏輯，AI才會覺得這是個可以被引用的資訊。

二、提升網站資訊豐富度：有了通順的內容還不夠，還需要夠多的內容，才會有機會被引用。這些內容不一定都得集中在同一頁之中，但我們可以透過網頁中的站內連結（例如媒體網站的文章中常有延伸閱讀的連結），來幫助AI知道原來這篇文章跟另一篇文章是有關聯度的，這樣就一樣可以達到被引用的效果。

三、設定結構化數據：有了豐富的內容，如果還希望AI能夠更輕鬆了解我們的資訊，那可以在程式碼中使用 Schema.org 等標記，幫助 AI 理解內容結構與含義，這樣也可以達到讓網站被引用的效果。

四、建立信任度：前面提到，和過去的SEO相比，GEO在乎的會是整個網域的內容，所以這個網站的可信度就會很重要。想要提升網站給AI的信任度，我們可以在網站中引用權威網站的內容或數據，並且附上相關的連結，就能協助提升網站的信任度，被引用到的機會也會增加。

或許會有企業覺得要做到這些事情很困難，但其實以上的這些做法，不一定是都得在自家網站完成，請記得AI是抓取所有可用的資訊，你在其他媒體網站的文章，也是有機會被引用。如果覺得這些太困難，根據媒體報導目前國外也已經在測試置入廣告，讓品牌可以設定預設的內容被帶出來，預計會採用千次曝光方式計費。如此一來，或許整個數位行銷的戰場，又會有一番新的氣象。

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