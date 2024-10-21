商業興觀點／適性測驗 發掘優質人才

近年來，適性測驗逐漸成為企業人才培育的重要工具。這些測驗通過分析個人的人格特質、行為偏好和職業興趣，幫助企業了解員工的潛力和適配性，並提供關於員工職場行為的洞察。此外，適性測驗也在企業資源配置、招聘和員工發展中發揮著重要作用，對於職場經理人的團隊管理尤為有利。

以下是台灣中小企業常用的五種適性測驗的比較分析：

一、MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）

MBTI基於Carl Jung的心理類型理論，由Katherine Briggs和Isabel Myers發展而成。透過問卷測試，MBTI將人分為16種人格類型，主要衡量個人的心理維度偏好、訊息處理方式、決策風格和行為模式。MBTI在多項研究中證實其信度和效度，適合大專生、高中生、職場新人、資深員工和主管。這個測驗能幫助改善團隊內的溝通與協作，並支持職業規劃。

二、RiTE職涯適性測驗

RiTE測驗由日本京都大學教授矢田部達郎基於美國心理學家J. P. Guilford的個性量表發展而來，通過多維度評估興趣、能力、價值觀和性格特質，旨在協助找到最適合的職業方向和工作環境。RiTE測驗在信度上表現良好，儘管效度不如其他國際測驗，但在職業選擇和發展規劃方面顯示出實用性。該測驗特別適合處於職業選擇和轉換階段的個人，如大專生、高中生和職場新人。

三、Big-5（五大人格特質測驗）

Big-5測驗基於廣泛的心理學研究，通過因素分析發展出五因素模型，包括開放性、盡責性、外向性、親和性和情緒穩定性。此測驗提供全面的個性輪廓，適用於心理學研究、職業選擇和心理健康評估。Big-5測驗的信度和效度經過全球數百位心理學家的驗證，適合大專生、資深員工和職場管理者。

四、CliftonStrengths（蓋洛普優勢測驗）

CliftonStrengths基於正向心理學和人才主義理論，透過問卷測試將34項才能主題分為戰略思維、關係建立、影響力和執行力四大核心能力。該測驗經大數據檢驗，在識別個人的優勢領域，幫助他們發揮潛力，並在提升工作滿意度和團隊生產力上獲不少財星500大企業的認同，特別適用於企業領導者和管理層。

五、DISC

DISC測驗基於William Marston的理論，將人分類為支配型、影響型、穩定型和遵守型四種行為風格，旨在幫助理解個人在不同情境下的反應模式，進而改善團隊中的溝通與協作，提升工作效率。DISC測驗具備良好的信效度，適用於職場新人、資深員工和主管。

MBTI與CliftonStrengths於建造優勢團隊可相互並進，MBTI用於改善團隊內部溝通、提升協作效率；CliftonStrengths則因其結果是透過大數據分析，被證實能大幅提升個人工作績效和生活滿意度，並增強團隊的整體生產力。

Big-5可用於關心員工職場的心理健康評估；DISC與RiTE適合職場新鮮人，透過了解自己與找到適合職業方向和工作環境，有助減少新人職場的莫名壓力。

在這個快速變遷的時代，如何選擇適合的測驗工具，並將其結果應用於日常管理中，是每一位經理人都需要深入思考的重要議題。