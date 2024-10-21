智慧經營／玉山金控董事長黃男州 打造亞洲跨境金融平台

1992年成立的玉山銀行是台灣唯一不具財團或官方背景的銀行，現任玉山金控（2884）董事長黃男州也是當年加入玉山。2008年，他以43歲之姿成為台灣金控史上最年輕總經理，2023年從創辦人黃永仁手中接下董事長職位，肩負成為「世界的玉山」重任。接下來，黃男州要打造亞洲跨境金融平台，「這是我們第四個十年非常重要的目標」。

第四個十年目標

今年截至8月，玉山金稅後純益續創歷年同期新高。黃男州在公布上半年營運表現時也報喜，提到今年前二季玉山金獲利穩定，都超過60億元水準。

玉山著力壯大海外經營，上半年海外分、子行獲利成長12%，貢獻銀行淨利33.6%，海外分行獲利居國銀前三名。黃男州表示，海外布局擴大，獲利維持占全行超過三分之一水準。

未來不只海外據點要增加，並希望每個點的獲利持續提升，更重要的是將點跟點之間連結成平台，打造成亞洲跨境金融平台，讓台商和當地顧客利用此平台在亞洲營運，他強調這是玉山第四個十年非常重要的營運目標。

他分析，海外個別區域可以經營得好，但串聯成平台不容易，至少三要件，包括瞭解當地法令、資訊能力強，以及增強內部機制，有效讓顧客在平台內移動的同時又滿足分行間需求。

「這個十年目標，是從台灣一家很好的銀行和金控蛻變成亞洲跨境平台，約須時十年，待亞洲串聯有成，下個世代或許澳洲、北美都可以串進來。」黃男州已經擘劃出玉山金的未來發展藍圖。

玉山目前總資產達3.91兆、排名金控第十，黃男州說，當年累積第一個1兆花了18年的時間；2017年突破兩兆，用時七年；2021年到達3兆時約四年；今年正式突破4兆，也代表第四個1兆僅用三年就達成。

他提到，玉山成長過程中最重視自我有機成長，其次為策略聯盟，第三則是審慎併購，對於併購這條路開放心態（open minded）未設限。「在保險這塊玉山也是用開放眼光去看」，2026年接軌IFRS17後會計制度透明能更容易評估且機會更大，但目前沒有對象。

有套獲利方程式

此外，黃男州也有一套獲利健康方程式，以玉山今年上半年為例，營業費用年增7.5%、營收是增加15.4％，等於每花一塊錢創造的營收更大，而獲利成長率又要大於營收成長率，如此有獲利擴大效果，亦代表成本及投資效益佳，就不用對費用做太大緊縮，內部會隨時檢驗這條方程式。

玉山擁有相當多「存股族」客戶。黃男州指出，2017年時股東不到20萬人，到2023年超過60萬人，股東成長速度僅次於台積電。

玉山股價淨值比（PB）長期約1.7倍是金控中最高，他認為看股價最重要指標還是股淨比，由於玉山以銀行為基礎，故金控股淨比約略等於銀行，以亞洲一流的銀行股淨比也是1.7、1.8倍，玉山股淨比比肩亞洲最好銀行，與公司治理及永續表現有關。