2025年北台灣交屋壓力最大重劃區在「這縣市」 兩區被點名最危險

永慶房產集團根據2021年下半年至2022年上半年實價登錄預售屋成交件數推估，2025年桃園八大重劃區中，預售屋可能交屋量最大風險區以A7重劃區、青埔高鐵重劃區逾3,000件最多，成為北台灣交屋壓力最大的重劃區。

此外，在銀行收緊不動產放款下，桃園市八大重劃區中，經國重劃區在2025年交屋量之平均總價高達2,805萬元；永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，若銀行鑑價保守、貸款成數少一成，買方初估需自籌約280.5萬元，成為桃園市資金缺口壓力最大的重劃區。

永慶房屋以2021年下半年至2022年上半年之實價登錄網預售屋成交件數推出，2025年桃園市八大重劃區中，預售屋交屋量最大宗以A7重劃區3,578件最高，其次為是青埔高鐵重劃區3,336件，中路重劃區則以約1,476件居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，A7重劃區和青埔高鐵重劃區因面積廣、加上高鐵、機捷等公共運輸齊備，再加上房價相比雙北市來得親民，吸引大量首購族、雙北市通勤族進場置產。

陳金萍表示，若2025年銀行持續緊縮不動產放款，A7重劃區和青埔高鐵重劃區兩地的房市因預售屋交屋量大，區域房市恐受衝擊。

觀察桃園市八大重劃區，若2025年銀行持續緊縮房貸，加上鑑價保守以對，陳金萍認為，不少購屋族在申請房貸時，房貸成數恐減少一至二成，其中又以交屋量平均總價最高、達2,805萬元的經國重劃區資金缺口壓力最大，其次為小檜溪重劃區的1,885萬元，以及中路重劃區的平均總價1,721萬元等，三大重劃區的資金缺口壓力最大。