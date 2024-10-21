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商研院助攻 台南美食農特產品開拓國際市場衝外銷榮景

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台南市政府與商業發展研究院強強聯手，齊將台南鮮果及農特產品推銷海外市場。（前排左起，台南市副市長葉澤山、台南市市長黃偉哲、商研院副院長張皇珍) 圖／商研院提供
台南市政府與商業發展研究院強強聯手，齊將台南鮮果及農特產品推銷海外市場。（前排左起，台南市副市長葉澤山、台南市市長黃偉哲、商研院副院長張皇珍) 圖／商研院提供

台南市長黃偉哲和商研院副院長張皇珍21日在台南市政府簽署「農業合作意向書」，未來將攜手合作將台南的美食與農特產品推廣至海外，共同開拓國際市場。

活動現場除有台南知名廠商黑橋牌董事長陳春利、度小月總監張秀蘭、鮮饌國際董事長吳素雯、玉民台灣黃金蕎麥公司榮譽董事長林家寶、福農果菜運銷合作社總經理林其福、綠園牧場總經理林揚瑲、日商Fortune International經理張右杰、韓商開城株式公司代表吳和庭及台南市六區農會總幹事等23家業者代表蒞臨見證，期待未來在台南市政府帶領與商研院輔導協助之下，合力共創台南農產外銷榮景。

黃偉哲表示，台灣農產近年受大陸禁輸令、氣候變遷及疫情等外在因素影響農產價格。台南是台灣主要農業產區之一，2023年台南市農業產值為654億元，為將台南農產升級，自解封以來，積極調整農產行銷策略，除鞏固國內市場外，提高海外拓銷比例，並輔導協助農產加工品進入國際市場，帶領農會、農企業、鮮果合作社等廠商至海外參展及推廣，成績顯著。台南市與商研院合作，借重其專業，期望能將台南農產推向全球各地。

張皇珍指出，商研院近七年來、協助政府進行日、菲、新、馬等11個國家海外目標市場及消費研究調查，扮演業界的先鋒部隊，建立綿密海外通路合作關係，協助業者精準媒合。2023年起更成功輔導台灣豬肉持續出口至菲律賓高端市場逾400公噸，並將台南知名品牌黑橋牌香腸及度小月肉燥一同上架到菲律賓五星級飯店與高端零售通路等。

張皇珍說，台南市具有深厚文化底蘊，整個城市就是一座美食博物館、同時生產高品質又安全的蔬果、花卉及魚產。商研院很樂意將累積的經驗與網絡關係協助業者打造「健康美味台南品牌」並拓展至國際舞台。

台南市市長黃偉哲（左）與商研院副院長張皇珍（右）簽署農產品外銷合作意向書。 圖／商研院提供
台南市市長黃偉哲（左）與商研院副院長張皇珍（右）簽署農產品外銷合作意向書。 圖／商研院提供

菲律賓 董事長 農業

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