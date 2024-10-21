美利達、正新子公司遭駭客攻擊 未入侵系統
上市公司再傳遭駭客攻擊企業網路，自行車廠美利達表示，一早發現釣魚信件，立即通知相關人員不要打開，並無其他攻擊行為，也未入侵系統；輪胎廠正新指出，子公司電子郵件遭鎖，因有備份沒問題，系統加密駭客無法入侵。
美利達說明，公司自行偵測到部分郵件系統使用者帳號遭受駭客網路攻擊，資安部門於第一時間即全面啟動相關防禦機制，修改使用者帳號密碼作業。
美利達目前初步評估對營運無重大影響，後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構安全與密碼管控，以確保資訊安全。
正新表示，子公司Cheng Shin Rubber Canada,Inc.部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並與外部資安公司技術專家協同處理。
正新強調，目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作；目前評估對公司營運無重大影響。
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