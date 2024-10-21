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冠德奪「新北環狀線板橋站捷運開發案」 預計2026年動工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
冠德集團總部。圖／冠德建設提供
冠德集團總部。圖／冠德建設提供

冠德建設（2520）積極參與捷運聯開、公辦都更，21日公告，獲選為「新北環狀線板橋站捷運開發案」之最優申請人。冠德指出，該案預計興建地上24樓、地下7樓頂級辦公產品，開發樓地板面積約1萬543坪，預計最快2026年動工興建。另，依據先前新北市捷運局公告，該案預估投資額達逾23億元。

「新北環狀線板橋站捷運開發案」基地約1,681坪，位於新板特區核心，緊鄰板橋車站、新北市政府及國家兒童未來館基地，周邊商辦、商場、飯店林立，為新北市政經、交通及商業發展核心，該案開發主軸為車站改造計畫、新北數位轉型發展中心、新北邁向國際的門戶建築，其中6樓規劃為商辦第二門廳，並配備頂級商務公設空間，預計引進新北優勢企業及外商進駐投資新北。

該案曾經3次流標，最終由冠德取得最優申請人，近年來冠德集團積極瞄準全台大型複合式開發案，包括捷運聯開、公辦都更等，捷運聯開除了此次奪得的「新北環狀線板橋站捷運開發案」外，手上還有新北市中和區「LG08案」、「秀朗橋案」、台中市北屯區「G05案」及台中市西屯區「G9-1案」等。

冠德指出，集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，擁有綜效，相較其他開發業者有一定的優勢，未來會持續擴大商用不動產布局，開發評估的腳步不會停止。

公辦都更 捷運

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