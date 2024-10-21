聯強全球營運總部 進駐南港「聯強國際大樓」

聯強（2347）21日舉辦集團全球營運總部啟用典禮，宣布正式進駐台北南港高鐵站前的「聯強國際大樓」。全球營運總部的啟用，不僅是聯強營運發展的重要里程碑，更象徵聯強穩健持續成長的堅實基礎，展現聯強在全球市場中持續拓展與深耕的決心。

聯強集團總裁杜書伍表示，聯強成立36年，將營運資金優先投注於拓展版圖與建構系統機制，陸續在亞太26個城市興建了26座運籌中心與9棟辦公大樓，相當於以一年建造一棟樓的速度，總計投資於營建的金額超過200億新台幣，對於如何選地、設計、營建到物業管理累積不少經驗；而且在最高上達百個城市設有辦公室，對於如何高效規劃與管理辦公室，亦歸納一套有效的管理規範。

然而，集團營運總部的「家」卻始終遲遲未啟動，終於在2018年尋覓到理想中的南港新址，經過一年多的時間與業主南港輪胎及建築設計團隊討論，雙方在2019年9月正式簽訂合約，宣布以每坪一百萬的高價，購買南港輪胎位於南港高鐵站前黃金地段的「世界明珠」商辦，創下當年的記錄，期望以「量身訂作」的模式，打造一座理想中的全球營運總部。

合作對象南榮開發執行長洪國雄也指出，聯強以「專注完美近乎苛求」的精神，深度參與此案，過程相當辛苦，尤其2020年開始歷經三年的疫情，在供應鏈間歇斷鏈挑戰，同時面臨建材、原料、營建人力費用三方面均高漲的壓力下，最終克服超高標準與超高難度的挑戰，及時完工啟用，且其中有許多設計是創下全台第一的記錄，包括全台僅有三套的雙層帷幕玻璃結合追日百葉等，過程非常艱辛但值得驕傲。

聯強國際大樓位於高鐵南港站，作為台北市政府「東區門戶計畫」的樞紐，該地未來將有五鐵共構、全台最長4.2公里的空中廊道、北市最大的巴士轉運站（57個月台），從高鐵南港站到松山車站，預計將陸續完成超過30萬坪的辦公室聚落。