快訊

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

聯強全球營運總部 進駐南港「聯強國際大樓」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
由左至右為聯強集團執行長王其勳、總裁杜書伍、副總裁杜書全。記者吳凱中／攝影
由左至右為聯強集團執行長王其勳、總裁杜書伍、副總裁杜書全。記者吳凱中／攝影

聯強（2347）21日舉辦集團全球營運總部啟用典禮，宣布正式進駐台北南港高鐵站前的「聯強國際大樓」。全球營運總部的啟用，不僅是聯強營運發展的重要里程碑，更象徵聯強穩健持續成長的堅實基礎，展現聯強在全球市場中持續拓展與深耕的決心。

聯強集團總裁杜書伍表示，聯強成立36年，將營運資金優先投注於拓展版圖與建構系統機制，陸續在亞太26個城市興建了26座運籌中心與9棟辦公大樓，相當於以一年建造一棟樓的速度，總計投資於營建的金額超過200億新台幣，對於如何選地、設計、營建到物業管理累積不少經驗；而且在最高上達百個城市設有辦公室，對於如何高效規劃與管理辦公室，亦歸納一套有效的管理規範。

然而，集團營運總部的「家」卻始終遲遲未啟動，終於在2018年尋覓到理想中的南港新址，經過一年多的時間與業主南港輪胎及建築設計團隊討論，雙方在2019年9月正式簽訂合約，宣布以每坪一百萬的高價，購買南港輪胎位於南港高鐵站前黃金地段的「世界明珠」商辦，創下當年的記錄，期望以「量身訂作」的模式，打造一座理想中的全球營運總部。

合作對象南榮開發執行長洪國雄也指出，聯強以「專注完美近乎苛求」的精神，深度參與此案，過程相當辛苦，尤其2020年開始歷經三年的疫情，在供應鏈間歇斷鏈挑戰，同時面臨建材、原料、營建人力費用三方面均高漲的壓力下，最終克服超高標準與超高難度的挑戰，及時完工啟用，且其中有許多設計是創下全台第一的記錄，包括全台僅有三套的雙層帷幕玻璃結合追日百葉等，過程非常艱辛但值得驕傲。

聯強國際大樓位於高鐵南港站，作為台北市政府「東區門戶計畫」的樞紐，該地未來將有五鐵共構、全台最長4.2公里的空中廊道、北市最大的巴士轉運站（57個月台），從高鐵南港站到松山車站，預計將陸續完成超過30萬坪的辦公室聚落。

聯強 高鐵

延伸閱讀

南港排隊老字號「蚵仔麵線」歇業倒數　在地人含淚道別：後會有期

哈韓衝這檔！1張鈔票吃到飽 南港最強Buffet「韓風食堂」新主題 集結「部隊鍋、韓式炸雞」超夯韓餐 加映「6大優惠」免費吃

鳴日號漏掛車廂 立委批評台鐵複查機制全失靈

內科塞車未解下一未爆彈在南港？ 北市：組專案小組

相關新聞

賣不掉加價賣？西門町「萬年大樓」房東2年加4千萬求售

近年國內房價直漲，讓屋主姿態高，甚至還有賣不掉就加價賣的情況，位在台北市西門町商圈的「萬年大樓」8樓，過去曾是包廂式電影...

建商獵地！茂德砸13億買高雄美麗島站土地 每坪222萬元創區域新高

建商獵地又一樁。北部建商茂德建設積極南下購地，據實價登錄，今年8月成交一筆高雄市新興區新興段四小段的26筆共618.91...

17LIVE駁斥合併不實傳言 也無收購台灣直播平台計畫

17LIVE今（22）日發出聲明，針對日前媒體報導「市場傳聞17LIVE欲出售台灣業務」一事，表達此為市場荒謬不實傳言。

台日合作生變遭日方指不誠信 黃崇仁：雙方都不樂見但買賣不成仁義在

針對與日商SBI合作在日建廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，日本經濟產業省補貼政策要求力積電擔保可能只有少數或沒有股權的新...

金句王張國煒話題不斷！星宇航空新股抽籤破紀錄 三天吸引百萬人瘋搶

星宇航空將於10月25日轉上市交易，新股抽籤申購人數創新高。除星宇創辦人張國煒的企業佈局受矚目，過往發言也常掀討論，哪些金句讓你印象最深刻？

用LINE也能輕鬆找到夢想家！信義房屋靠科技升級服務 購屋、租屋之路變更簡單

現在只要加入信義房屋LINE官方帳號，你不但可以輕鬆找到心儀物件、為環境永續盡份力，還可以獲得專業房仲的即時建議，讓服務品質更有保障！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。