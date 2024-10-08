格斯科技與東芝合攻NTO鋰離子電池芯

格斯科技*(6940)今日宣布與日本科技巨擘東芝（Toshiba）公司宣布簽署技術支持及授權合作協議，雙方藉由這次的簽署，正式宣告將共同推動以鈮鈦氧化物(Niobium Titanium Oxide，以下簡稱NTO)作為負極的次世代鋰離子電池芯，格斯科技總經理葉國偉受訪時表示，這是因腐高安全性及高能量密度電池迫切需求的新電池科技，格斯和東芝計畫明年上半年商業化後推向全球市場，他看好這項新電池技術前景，對推升格斯科技未來營收和獲利成長甚具潛力，且拭目以待。

雙方今日向全球宣告這項重大合作案，主要結合格斯科技在軟包電池製程的專長與東芝的先進材料技術優勢，雙方將運用各自多年來的深厚技術積累，並在巴西礦業公司(CBMM)及其綜合商社雙日(Sojitz)支持的前提下，共同打造使用NTO作為負極的新一代兼具高性能、高安全性和價格競爭力的創新電池解決方案。

今日的技術及授權合作案由格斯科技總經理葉國偉和東芝電池事業部事業部長高岡聰彥代表簽約。

葉國偉說：「格斯的軟包電池製程與東芝量產能力技術支持的結合，目標在東芝次世代鋰離子電池的量產，將把鋰離子電池應用技術推向新高度，這不僅是量產技術層面的突破，更是推動整個產業前進的重要里程碑。」

高岡聰彥則表示，「在東芝的量產技術支持與格斯科技開發能力的強強聯手下，東芝有信心開發出性能更卓越的鋰離子電池產品推向市場，為推動新能源產業的可持續發展作出重要貢獻。」

這這項合作簽署後，東芝將全力支持格斯成為其次世代NTO鋰離子電池芯的專業ODM代工廠，為全球新能源產業注入全新動力，尤其在全球電池供應鏈面臨效能與安全需求同步提升的時代，此次合作將致力於提供更具可靠性的電池產品，回應市場對儲能與電動車日益嚴苛的安全標準。格斯科技未來將專責負責所有NTO鋰電池芯製造，在中壢廠打造NTO鋰電池產線，公司也計畫視市場導入，不排除規畫興建第二廠以因應未來NTO鋰電池需求。