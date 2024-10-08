快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

格斯科技與東芝合攻NTO鋰離子電池芯

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
格斯科技總經理葉國偉（左）和東芝電池事業部事業部長高岡聰彥今日簽署技術支持及授權合作協議，合攻NTO鋰離子電池芯。記者簡永祥／攝影
格斯科技總經理葉國偉（左）和東芝電池事業部事業部長高岡聰彥今日簽署技術支持及授權合作協議，合攻NTO鋰離子電池芯。記者簡永祥／攝影

格斯科技*(6940)今日宣布與日本科技巨擘東芝（Toshiba）公司宣布簽署技術支持及授權合作協議，雙方藉由這次的簽署，正式宣告將共同推動以鈮鈦氧化物(Niobium Titanium Oxide，以下簡稱NTO)作為負極的次世代鋰離子電池芯，格斯科技總經理葉國偉受訪時表示，這是因腐高安全性及高能量密度電池迫切需求的新電池科技，格斯和東芝計畫明年上半年商業化後推向全球市場，他看好這項新電池技術前景，對推升格斯科技未來營收和獲利成長甚具潛力，且拭目以待。

雙方今日向全球宣告這項重大合作案，主要結合格斯科技在軟包電池製程的專長與東芝的先進材料技術優勢，雙方將運用各自多年來的深厚技術積累，並在巴西礦業公司(CBMM)及其綜合商社雙日(Sojitz)支持的前提下，共同打造使用NTO作為負極的新一代兼具高性能、高安全性和價格競爭力的創新電池解決方案。

今日的技術及授權合作案由格斯科技總經理葉國偉和東芝電池事業部事業部長高岡聰彥代表簽約。

葉國偉說：「格斯的軟包電池製程與東芝量產能力技術支持的結合，目標在東芝次世代鋰離子電池的量產，將把鋰離子電池應用技術推向新高度，這不僅是量產技術層面的突破，更是推動整個產業前進的重要里程碑。」

高岡聰彥則表示，「在東芝的量產技術支持與格斯科技開發能力的強強聯手下，東芝有信心開發出性能更卓越的鋰離子電池產品推向市場，為推動新能源產業的可持續發展作出重要貢獻。」

這這項合作簽署後，東芝將全力支持格斯成為其次世代NTO鋰離子電池芯的專業ODM代工廠，為全球新能源產業注入全新動力，尤其在全球電池供應鏈面臨效能與安全需求同步提升的時代，此次合作將致力於提供更具可靠性的電池產品，回應市場對儲能與電動車日益嚴苛的安全標準。格斯科技未來將專責負責所有NTO鋰電池芯製造，在中壢廠打造NTO鋰電池產線，公司也計畫視市場導入，不排除規畫興建第二廠以因應未來NTO鋰電池需求。

他看好NTO鋰離子電池芯不僅在冷鏈倉儲、資料中心、自動調頻(AFC)儲能系統、無人搬運車(AGV)和電能回收系統等領域具有顯著的應用優勢，更可以滿足純電載具，例如：電動車、電動大巴、無人載具等應用需求，有效解決電車市場注重的續航力議題，更可以在基礎充電建設建置不足的前提之下，實現快速充電的目標，解決電動車普及化的痛點，還有大型工業機具和電動無人載具等。

格斯科技總經理葉國偉展示與東芝合作開發的NTO軟包鋰電池芯，計畫明年中量產。記者簡永祥／攝影
格斯科技總經理葉國偉展示與東芝合作開發的NTO軟包鋰電池芯，計畫明年中量產。記者簡永祥／攝影

東芝 電動車

延伸閱讀

美媒：為擺脫虧損 中國純電車企轉向混合動力

鴻海科技日談 AI、電動車 最後一盤卻爆賣單收跌

電動車市場出現轉折 劉揚偉：與鴻海原先預期接近

鴻華Model C電動車進軍美國 擬2025年底推出

相關新聞

唐吉訶德扭蛋活動被抓包「沒大獎」 為何沒開罰？公平會解釋了

唐吉訶德西門店在5月舉辦扭蛋抽獎活動，但被顧客發現，包下機內剩餘所有的扭蛋後，竟然沒有開出大獎；公平會得知消息後，主動介...

建商相繼進場「造鎮」 高雄鼎山商圈房價4年跳漲3倍

高雄鼎山商圈在今年輕軌C27灣仔內站開通後，建商相繼進場推案，區域大樓房價從4年前每坪18萬字頭，如今逼進5字頭。鎖地此...

房市景氣燈號「黃紅燈將轉綠」 出現5大趨勢、現金族是最大贏家

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，第七波信用管制實施後的2...

歐德集團百閱計畫「第52所」幸福圖書室啟用 歐德百閱投資未來教育讓孩子閱讀悅幸福

歐德集團「百閱計畫」2024年完成桃園市大坡國中與新竹縣信勢國小「第51、52所」幸福圖書室，日前舉辦啟用典禮，新竹縣副縣長陳見賢、歐德集團總經理江衍欣、新竹縣政府教育局長楊郡慈等多位貴賓親臨現場，由知名藝人白家綺擔任公益大使。兩校學生分別以活力四射的熱舞和氣勢澎湃的管樂團演奏，歡慶圖書室落成。

三角窗店面地位大不如前 專家曝租買店面投資重點

在網購及外送平台快速發展的趨勢下，店面的實質價值有所改變，漸漸不如以往，不過，部分區域店面仍受青睞，專家指，桃園市憑藉年...

「大同染整」勞資爭議落幕 本國員工、移工皆可獲補償金

國內紡織大廠「大同染整」即將關廠之際，遭員工指控長年違反勞動法令，積欠加班費、特休未休工資和片面實施無薪假，雙方調解多時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。