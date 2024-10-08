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建商相繼進場「造鎮」 高雄鼎山商圈房價4年跳漲3倍

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
天玉集團進駐鼎山商圈「造鎮」，4年前第一期均價才18萬，如今在輕軌等建設到位，第6期實登均價已破40萬。記者王昭月／翻攝
天玉集團進駐鼎山商圈「造鎮」，4年前第一期均價才18萬，如今在輕軌等建設到位，第6期實登均價已破40萬。記者王昭月／翻攝

高雄鼎山商圈在今年輕軌C27灣仔內站開通後，建商相繼進場推案，區域大樓房價從4年前每坪18萬字頭，如今逼進5字頭。鎖地此區域的天玉集團在鄰近先後買進6塊土地，第6期建案「龍騰丽閣」近日動土，交易實登240多筆，每坪均價已破40萬，區域房市行情強勁。

天玉集團在二代黃文柔與黃勁嘉姊弟合力經營下，在左營高鐵特區、高雄巨蛋、鼎山商圈、仁武、岡山及鳳山都有亮麗表現，其中在鼎山商圈，已先後推出6期建案，集團執行長黃文柔表示，這塊區域有家樂福鼎山店，距建工、巨蛋、義享天地等百貨商圈亦是幾分鐘車程，加上輕軌灣仔內站通車，生活機能成熟，剛性需求高。

鼎山商圈周圍生活圈已漸發展成熟，鄰近富邦商業大樓正搭建鋼骨結構，義享天地B館興建中，包括富發集團，東南水泥與聯上集團都規畫興建高層大樓。天玉集團在家樂福鼎山店周遭連推6期建案，儼然小型造鎮。

鼎山商圈近年新案房價不斷上揚，天玉集團4年前「鑫天地」系列第1期建案，每坪僅賣1-2字頭，第2期平均售價每坪24萬元，第六期建案「龍騰丽閣」20坪到38坪的產品，今年5月進場預售迄今，370戶已實登249筆，平均售價介於45萬元到51萬元之間，跳漲近3倍。

天玉集團進駐鼎山商圈，買下六塊精華土地，第六期建案近日動工。記者王昭月／翻攝
天玉集團進駐鼎山商圈，買下六塊精華土地，第六期建案近日動工。記者王昭月／翻攝
高雄鼎山商圈在今年輕軌C27灣仔內站開通後，建商相繼進場推案，區域大樓房價從4年前每坪18萬字頭，如今逼近5字頭。記者王昭月／翻攝
高雄鼎山商圈在今年輕軌C27灣仔內站開通後，建商相繼進場推案，區域大樓房價從4年前每坪18萬字頭，如今逼近5字頭。記者王昭月／翻攝

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