房市景氣燈號「黃紅燈將轉綠」 出現5大趨勢、現金族是最大贏家

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，第七波信用管制實施後的2024第4季，景氣指標分數為50.05，較上季減少1.88分；明年第1季則略反彈至51.86分，但第2季隨即下修至45.10分，意味明年上半年，房市景氣將從黃紅燈轉為綠燈，市場從熱絡回歸穩定軟著陸。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，本期各項主要變數數值中，實質國內生產毛額、建物買賣移轉登記等項目略為下滑，但核發建照總樓地板面積、購置住宅與修繕貸款餘額等項目則明顯上升，因此第4季指標分數雖較上季略減，但仍落在象徵熱絡的黃紅燈。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，第3季末的第七波信用管制及升準效應，將會在第4季陸續浮現，這場棒球賽局央行先發制人，多記變化球讓長期槓桿操作的投資族被三振、換屋族、繼承族被牽制，唯獨青安族被保送，現金族則最具全壘打贏家面相。目前滿球數對決，雙方拚和局，預估第4季的整體房市，將「量縮軟著陸」；全年的買賣移轉棟數，將從「爆量大增」變成「持平微增」。

除了打炒房發威外，市場好壞，還須看當下經濟發展的趨勢及市場資金水位高低。今年Q4電價調漲，加深後續通膨預期心理，加上明年初軍公教加薪、科技業年終獎金進帳，短期購屋意願略有上揚，且新青安高峰期已過，貸款水位可望漸趨正常化，因此明年Q1景氣稍微彈升；不過短期效應過後，仍有國際經濟降溫的變數，明年Q2依然會回歸量縮趨勢，2025年上半年仍是景氣退燒格局，但指標尚可維持在象徵穩定綠燈範疇。

周鶴鳴表示，今年底至明年上半年，國內外多空交雜，短期內需關注美國啟動降息循環的資金走向，年底則須聚焦美國大選後的兩岸關係，同時中長期的通膨情勢，也是左右經濟發展的重要指標，展望2025年，房市回歸供需基本面，但隨時間沉澱，除非全球發生重大系統性風險，經濟硬著陸，房價仍然有撐。在混沌不明氣氛下，國內房市將浮現五大趨勢。

第一，「新興區盤整」：供給量大、投資客較多的新興開發區，進入價格盤整，政策利空早期出售的案件，少數讓利出場。

第二，「稀有區價穩」：供給需求決定價格，精華地段少量釋出的指標社區，甚至低總價三房產品，市場稀有釋出，支撐力道仍強，價格持續走高。

第三，「新青安淡化」政策上路一年多來，已消化不少首購需求，加上行庫緊縮銀彈，鑑價上趨於保守，首購族不易貸好貸滿，近期新青安申辦戶數，與5月高峰期相比已明顯下滑，後續對市場的邊際效應也將逐步淡化。

第四，「工商農穩健」：工業地產、商用不動產並非打炒房範疇，尤其企業基於長期發展，購地、建廠都經過中長期審慎規劃，不會因一時波動改變發展藍圖；部分高資產族群，也會轉向投資店面、商業辦公室，作為長期置產、收租的資產選項。另外，戰後嬰兒潮世代的退休剛性需求，也讓稅務成本低的休閒農地、農舍，近期有升溫趨勢。

第五，「現金族崛起」：資金雄厚不須大量申貸的現金購屋族，因不受限貸政策影響，在市場上競爭力大幅提升，可好整以暇慢慢挑選保值性佳的物件，成為房市最大贏家。

周鶴鳴指出，有剛性需求的客群來說，在盤整向下的初期，通常會有資金需求較高的族群拋售，這時有機會撿到便宜；但到了後期，市場沉澱完畢，剩下的屋主多半為可賣可不賣，價格就不會太便宜；對於非常稀有釋出的產品，「買到」比「買貴」重要，只要是長期持有，在能力範圍內，危機都會伴隨商機，想找到性價比高的好產品，必須多看、多比較、多出價，藉由多方嘗試，爭取屋主的正面回應。