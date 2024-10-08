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金龍海嘯發威！Q4、明年房市景氣信心縮了 台灣房屋：市場要軟著陸了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發佈最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，第七波信用管制實施後的2024年Q4，景氣指標分數為50.05，較上季減少1.88分；明年Q1則略反彈至51.86分，但Q2隨即下修至45.10分，意味明年上半年，房市景氣將從黃紅燈轉為綠燈，市場從熱絡回歸穩定軟著陸。圖為台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴。記者陳美玲／攝影
台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發佈最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，第七波信用管制實施後的2024年Q4，景氣指標分數為50.05，較上季減少1.88分；明年Q1則略反彈至51.86分，但Q2隨即下修至45.10分，意味明年上半年，房市景氣將從黃紅燈轉為綠燈，市場從熱絡回歸穩定軟著陸。圖為台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴。記者陳美玲／攝影

央行重手打炒房，引發房市金龍海嘯使景氣降溫！台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，第七波信用管制實施後的2024年第4季，景氣指標分數為50.05，較上季減少1.88分；明年首季則略反彈至51.86分，但第2季隨即下修至45.10分，意味明年上半年，房市景氣將從黃紅燈轉為綠燈，市場從熱絡回歸穩定軟著陸。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據17項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，兼具「全面性」與「未來性」，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。本期各項主要變數數值中，實質國內生產毛額、建物買賣移轉登記等項目略為下滑，但核發建照總樓地板面積、購置住宅與修繕貸款餘額等項目則明顯上升，因此第4季指標分數雖較上季略減，但仍落在象徵熱絡的黃紅燈。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，第3季末的第七波信用管制及升準效應，將會在第4季陸續浮現，這場棒球賽局央行先發制人，多記變化球讓長期槓桿操作的投資族被三振、換屋族、繼承族被牽制，唯獨青安族被保送，現金族則最具全壘打賣相！目前滿球數對決，雙方拚和局，預估第4季的整體房市，預估將「量縮軟著陸」；推估全年的買賣移轉棟數，也將從「爆量大增」變成「持平微增」。

除了打炒房發威外，周鶴鳴表示，市場好壞，還須看當下經濟發展的趨勢及市場資金水位高低。今年第4季電價調漲，加深後續的通膨預期心理，加上明年初的軍公教加薪、科技業年終獎金進帳，短期購屋意願略有上揚，且新青安高峰期已過，貸款水位可望漸趨正常化，因此明年第1季的景氣稍微彈升；不過短期效應過後，仍有國際經濟降溫的變數，明年第2季依然會回歸量縮趨勢，因此2025年上半年仍是景氣退燒的格局，但指標尚可維持在象徵穩定的綠燈範疇。

央行 房市 景氣燈號

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